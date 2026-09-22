Podemos denuncia la "pasividad policial" ante el ataque a la diputada ceutí, que tacha de "terrorismo fascista"

16/09/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "terrorismo fascista" el ataque a la diputada de 'Ceuta ya', Julia Ferreras, y el activista Rafael Borrego y ha criticado la "pasividad" de la Policía Nacional ante esta agresión.

En rueda de prensa en el Congreso, ha alertado que no le parece normal que se trate de apedrear a una diputada y ha lanzado que si los agresores tuvieran otro tipo de ideología, en referencia a la izquierda, estarían ya "camino" de la Audiencia Nacional.

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También ha insistido en censurar la "absoluta pasividad policial" para proteger a esta parlamentaria de este ataque y ha proclamado que si no se para "la violencia fascista" al final "arrasa con todo". Es más, ha reclamado al Gobierno que actúe de inmediato para frenar esta deriva.

En términos similares se ha expresado la eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, al insistir durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en que este ataque es "terrorismo" y ha responsabilizado de ello al discurso de "odio" que atribuye a PP y Vox, que llama "invasores" a los migrantes e insta a salir "a cazar personas".

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También ha admitido que le indignó la actitud de inacción de los agentes policiales y llama a depurar responsabilidades en el cuerpo.