Òmnium celebra que la aplicación de la amnistía "va por el buen camino" tras el fallo del TC

11/09/2026 El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en el tradicional acto de la entidad este viernes con motivo de la Diada de Catalunya POLITICA

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Òmnium Cultural ha celebrado este martes que "parece que la aplicación definitiva de la amnistía va por el buen camino" tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC).

"Esperamos que se confirme en las semanas que vienen. Es necesario cerrar la etapa de la represión para abrir el ciclo que permita abordar el conflicto", ha sostenido la entidad en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

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La entidad se ha expresado así después de que el TC haya encaminado este martes su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla a ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a perdonarlo.