Ocho detenidos por la agresión a militares en Navarra durante la final del mundial

Pamplona, 22 sep (EFE).- Una operación conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil ha detenido a ocho personas acusadas de agredir a militares que veían la final del mundial de fútbol en Berriozar (Navarra).
Según han confirmado fuentes de la investigación a EFE, las detenciones se han producido en la Comarca de Pamplona y no se conocen más datos debido a que la jueza que investiga el caso ha decretado el secreto de sumario.
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Se trata de detenciones producidas a raíz de una agresión en la terraza de un local de hostelería durante la final del mundial que ganó España el 19 de julio. EFE
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