Normalidad en las fronteras ceutíes del Tarajal y Benzú a un día de la nueva convocatoria

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Ceuta, 22 sep (EFE).- Las fronteras ceutíes del Tarajal y Benzú presentan hasta este mediodía una aparente normalidad un día antes de la convocatoria de nuevos asaltos, previstos para este miércoles, coincidiendo con la jornada de elecciones legislativas en Marruecos.

El paso fronterizo del Tarajal, principal conexión por carretera que conecta la ciudad autónoma con Marruecos y donde a finales del pasado julio se produjo la entrada masiva de miles de migrantes, registra la afluencia habitual tanto de personas como de vehículos para un día entre semana.

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Tampoco se registra de momento una mayor presencia policial en este entorno aunque, según ha podido comprobar EFE este mediodía, sigue siendo constante el paso de vehículos militares y de efectivos de Defensa, presentes también en el resto de la ciudad desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En la zona de Benzú se mantiene el despliegue habitual, que únicamente se ha visto ampliado este mañana después de que se hayan comunicado algunos avisos sobre la supuesta entrada de migrantes en este otro punto de la frontera.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta han informado a EFE de que no se ha producido en esa zona ningún intento ni ninguna nueva entrada de migrantes, a pesar de lo que ha denunciado algún sindicato policial, que llegó a cuantificar hasta en 800 personas las que podrían intentar entrar en España.

Sí está previsto, tal y como anunció este lunes en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se produzca un refuerzo de medios policiales desplegados -especialmente a partir de esta medianoche- ante la convocatoria de nuevos asaltos previstos para el próximo miércoles, día de las elecciones legislativas en Marruecos. EFE

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