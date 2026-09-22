Espana agencias

La delegada en Melilla pide "tranquilidad" a los ciudadanos ante llamamientos a entrada masiva desde Marruecos

01/08/2026 Varios vehículos en la frontera entre España y Marruecos, a 1 de agosto de 2026, en Melilla (España). La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes". POLITICA Ángela Ríos / Europa Press - Europa Press
01/08/2026 Varios vehículos en la frontera entre España y Marruecos, a 1 de agosto de 2026, en Melilla (España). La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes". POLITICA Ángela Ríos / Europa Press - Europa Press
Guardar

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha mandado este martes "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos ante los llamamientos en redes sociales de Marruecos para entrada masiva a Ceuta y Melilla este miércoles, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en el reino magrebí y ha subrayado que se ha reforzado la presencia policial en la ciudad al detallar que "Melilla dispone actualmente de alrededor de 1.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las plantillas permanentes y las unidades de refuerzo desplazadas a la ciudad".

Durante una atención a los medios de comunicación, ha explicado que la Delegación del Gobierno mantiene la coordinación de los diferentes dispositivos ante la alerta prevista para mañana, al igual que se hizo con las registradas durante el mes de agosto y con la del pasado día 20.

PUBLICIDAD

La máxima representante del Gobierno de España en nuestra ciudad ha recordado que el Ministerio del Interior ha enviado tres nuevas dotaciones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), integradas por aproximadamente 30 guardias civiles cada una, que se suman a las tres unidades desplegadas con carácter permanente en Melilla.

En total, según ha detallado, la Guardia Civil cuenta actualmente con unos 60 efectivos de refuerzo. A ellos se añade el dispositivo de la Policía Nacional, cuyas unidades realizan rotaciones periódicas manteniendo el número de agentes disponibles en la ciudad.

PUBLICIDAD

"Hay aproximadamente unos 1.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre policías nacionales y guardias civiles. En cómputo total, tendremos", ha indicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hermano de Lady Di descubrió a un hombre del séquito de Carlos III infiltrado en el entierro privado de la princesa: “Ignóreme. ¡Soy un árbol!"

Entre los familiares de Diana de Gales, Charles Spencer encontró un desconocido, como cuenta en ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’

El hermano de Lady Di descubrió a un hombre del séquito de Carlos III infiltrado en el entierro privado de la princesa: “Ignóreme. ¡Soy un árbol!"

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

El proyecto contempla un dique de 115 metros y una red sumergida permanente, con una inversión prevista de nueve millones de euros

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

“No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha asegurado la articulista

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

Sube seis puestos en el ranking, hasta el 33 de 44, y mejora ocho puntos en el índice de Natixis

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

Gabriel quiere deshacerse del bebé de Beatriz y Valentina tiene dudas: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 23 de septiembre

La ficción de Antena 3 pone contra las cuerdas a Beatriz, que debe decidir qué hacer con el bebé que está esperando con Gabriel

Gabriel quiere deshacerse del bebé de Beatriz y Valentina tiene dudas: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

La otra acusada del ‘caso Begoña Gómez’: qué delitos se le atribuyen a la asesora Cristina Álvarez y por qué la Fiscalía pide que sea absuelta

ECONOMÍA

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España pide a los transportistas llenar el depósito antes de cruzar la frontera a Francia: las gasolineras galas sufren problemas de suministro y el precio del combustible se encarece

Europa se parte en dos por el presupuesto: España defiende los fondos agrícolas y los países del norte recortes “masivos”

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las Dolomitas: 16 horas de trabajo a la semana a cambio de alojamiento y comida en un viñedo

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

DEPORTES

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo