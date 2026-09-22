La delegada en Melilla pide "tranquilidad" a los ciudadanos ante llamamientos a entrada masiva desde Marruecos

01/08/2026 Varios vehículos en la frontera entre España y Marruecos, a 1 de agosto de 2026, en Melilla (España). La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes". POLITICA Ángela Ríos / Europa Press - Europa Press

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La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha mandado este martes "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos ante los llamamientos en redes sociales de Marruecos para entrada masiva a Ceuta y Melilla este miércoles, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en el reino magrebí y ha subrayado que se ha reforzado la presencia policial en la ciudad al detallar que "Melilla dispone actualmente de alrededor de 1.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las plantillas permanentes y las unidades de refuerzo desplazadas a la ciudad".

Durante una atención a los medios de comunicación, ha explicado que la Delegación del Gobierno mantiene la coordinación de los diferentes dispositivos ante la alerta prevista para mañana, al igual que se hizo con las registradas durante el mes de agosto y con la del pasado día 20.

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La máxima representante del Gobierno de España en nuestra ciudad ha recordado que el Ministerio del Interior ha enviado tres nuevas dotaciones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), integradas por aproximadamente 30 guardias civiles cada una, que se suman a las tres unidades desplegadas con carácter permanente en Melilla.

En total, según ha detallado, la Guardia Civil cuenta actualmente con unos 60 efectivos de refuerzo. A ellos se añade el dispositivo de la Policía Nacional, cuyas unidades realizan rotaciones periódicas manteniendo el número de agentes disponibles en la ciudad.

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"Hay aproximadamente unos 1.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre policías nacionales y guardias civiles. En cómputo total, tendremos", ha indicado.