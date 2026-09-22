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Fallece un hombre de 76 años en un incendio forestal en Orozko (Bizkaia)

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Bilbao, 22 sep (EFE).- Un hombre de 76 años ha fallecido este martes en un incendio forestal declarado en el municipio vizcaíno de Orozko, según ha informado a EFE un portavoz de la Ertzaintza.

El cuerpo sin vida del varón, que ha sido encontrado con quemaduras en la zona afectada por el fuego, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, con el fin de que la autopsia determine las causas concretas de su muerte. EFE

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esm/jas/rf

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