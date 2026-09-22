El PSOE defiende sus críticas a jueces y cree que el juicio a Begoña Gómez no le dañará

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Madrid, 22 sep (EFE).- El PSOE defiende su derecho a criticar a algunos jueces un día después de haber censurado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y dudan de que les vaya a perjudicar electoralmente.

Fuentes socialistas consultadas por EFE consideran que es su "obligación" denunciar los "excesos" de determinados miembros de la judicatura.

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El Ejecutivo expresó ayer su "condena" a la decisión de Peinado de dictar el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, porque consideraba que es una instrucción "arbitraria e injusta" que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la misma línea se manifestó el PSOE, que también "condenó" los "dos años de persecución" del juez contra "una mujer inocente" con una instrucción "errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento".

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Fuentes de la Ejecutiva socialista justifican sus críticas a ciertos jueces como Peinado o tribunales como el Supremo por su condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o por la decisión de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos.

A su parecer tienen el deber de señalar los "excesos" de ciertos magistrados y creen que si no lo hicieran, también serían visto como débiles frente a una situaciones que, a su juicio, están destinadas únicamente a hacer caer al Gobierno de coalición.

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No creen además en el PSOE que estas críticas les supongan un desgaste electoral, aunque tampoco consideran que les suponga un beneficio extra de cara a su electorado ni el de otras formaciones de izquierda.

Por tanto, lo ven como la "obligación" que tienen como formación política y cuestionan que otros partidos, principalmente el PP, use estas decisiones judiciales para buscar votos y desgastar la imagen del Ejecutivo.

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Otras fuentes de la dirección socialista van más allá y reconocen que el proceso contra la esposa de Sánchez sí puede llegar a beneficiar al partido de cara a la opinión pública, con el foco puesto en el juez Peinado.

"Es nuestro mejor activista", asegura con ironía un dirigente socialista que tiene claro que el PSOE tomará esta causa como bandera electoral para demostrar la persecución que, a su juicio, sufre el partido por parte de algunos jueces.

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En esa misma línea se expresa un socialista del grupo parlamentario, que da por sentado que el partido será imputado por financiación ilegal; si llega el caso, el PSOE tendrá oportunidad de defenderse ante lo que considera una acusación sin fondo.

Desde el Ejecutivo aseguran que el juicio a Begoña Gómez, aún sin fecha, no les condiciona electoralmente y que no va a influir a Sánchez para una futura convocatoria de los comicios generales. EFE

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