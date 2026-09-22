Espana agencias

El PSOE defiende sus críticas a jueces y cree que el juicio a Begoña Gómez no le dañará

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- El PSOE defiende su derecho a criticar a algunos jueces un día después de haber censurado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y dudan de que les vaya a perjudicar electoralmente.

Fuentes socialistas consultadas por EFE consideran que es su "obligación" denunciar los "excesos" de determinados miembros de la judicatura.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo expresó ayer su "condena" a la decisión de Peinado de dictar el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, porque consideraba que es una instrucción "arbitraria e injusta" que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la misma línea se manifestó el PSOE, que también "condenó" los "dos años de persecución" del juez contra "una mujer inocente" con una instrucción "errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento".

PUBLICIDAD

Fuentes de la Ejecutiva socialista justifican sus críticas a ciertos jueces como Peinado o tribunales como el Supremo por su condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o por la decisión de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos.

A su parecer tienen el deber de señalar los "excesos" de ciertos magistrados y creen que si no lo hicieran, también serían visto como débiles frente a una situaciones que, a su juicio, están destinadas únicamente a hacer caer al Gobierno de coalición.

No creen además en el PSOE que estas críticas les supongan un desgaste electoral, aunque tampoco consideran que les suponga un beneficio extra de cara a su electorado ni el de otras formaciones de izquierda.

Por tanto, lo ven como la "obligación" que tienen como formación política y cuestionan que otros partidos, principalmente el PP, use estas decisiones judiciales para buscar votos y desgastar la imagen del Ejecutivo.

Otras fuentes de la dirección socialista van más allá y reconocen que el proceso contra la esposa de Sánchez sí puede llegar a beneficiar al partido de cara a la opinión pública, con el foco puesto en el juez Peinado.

"Es nuestro mejor activista", asegura con ironía un dirigente socialista que tiene claro que el PSOE tomará esta causa como bandera electoral para demostrar la persecución que, a su juicio, sufre el partido por parte de algunos jueces.

En esa misma línea se expresa un socialista del grupo parlamentario, que da por sentado que el partido será imputado por financiación ilegal; si llega el caso, el PSOE tendrá oportunidad de defenderse ante lo que considera una acusación sin fondo.

Desde el Ejecutivo aseguran que el juicio a Begoña Gómez, aún sin fecha, no les condiciona electoralmente y que no va a influir a Sánchez para una futura convocatoria de los comicios generales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante de Glasgow donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Pontegadea no tendrá que indemnizar a la empresa que explotaba el histórico Rogano, cerrado durante seis años tras sufrir graves daños por inundaciones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante de Glasgow donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

La catedral a las afueras de Madrid que un agricultor construyó sin planos y sin formación arquitectónica durante seis décadas

Un hombre dedicó su vida entera a una edificación religiosa, hoy gestionada por una ONG, por una promesa

La catedral a las afueras de Madrid que un agricultor construyó sin planos y sin formación arquitectónica durante seis décadas

Snack saludable rico en hierro: una crema de pipas de calabaza natural para acompañar tus comidas y que está lista en menos de 15 minutos

La receta es apta para celíacos y veganos ya que cuenta con una fórmula completamente vegetal

Snack saludable rico en hierro: una crema de pipas de calabaza natural para acompañar tus comidas y que está lista en menos de 15 minutos

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

El romance de Ali Hazelwood llega a la plataforma este miércoles con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

La UE limitará el uso de agua y energía tras el uso excesivo en los centros de datos

Bruselas presentó una etiqueta de sostenibilidad para los centros de datos y prepara estándares mínimos de eficiencia que entrarán en escena en 2027

La UE limitará el uso de agua y energía tras el uso excesivo en los centros de datos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

ECONOMÍA

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante de Glasgow donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante de Glasgow donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

DEPORTES

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”