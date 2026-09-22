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Aplazado hasta mayo el juicio contra un aficionado del Sevilla que llamó "mono" a Vinicius

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Sevilla, 22 sep (EFE).- El juicio contra un aficionado del Sevilla por llamar "mono" al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior durante un partido en 2023 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha quedado aplazado hasta mayo de 2027 por acuerdo de las partes.

El juicio, informaron a EFE fuentes judiciales, estaba fijado para celebrarse esta mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla y se ha aplazado tras acordar las partes una nueva fecha, que el juez que lleva el caso ha fijado para el 13 de mayo de 2027 a las 10:00 horas.

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Se trata del segundo aplazamiento de este proceso, que se tendría que haber celebrado el pasado abril y en el que el acusado se enfrenta a una petición de cárcel de un año y nueve meses por un delito contra la integridad moral por unos hechos que se produjeron cuando el delantero recibió insultos racistas desde la grada por parte del procesado.

Señala el escrito de la Fiscalía que, entre los minutos 83 y 86 del partido, cuando el acusado ocupaba su localidad en la grada de Gol Norte, próxima al terreno del juego, se dirigió al jugador de forma reiterada, insultándolo "con evidente desprecio al color negro" de su piel y profiriendo contra él gritos y gestos de menosprecio de carácter racista.

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Esto generó sentimientos de frustración, vergüenza y humillación con el consiguiente menoscabo de su dignidad, indica la Fiscalía, que indica que las manifestaciones de menosprecio consistieron en concreto en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono", así como los sonidos "uh, uh, uh, uh" que imitan el chillido emitido por ese animal.

LaLiga, que está personada en este caso, ya trasladó en su momento al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia su denuncia sobre los gestos racistas de los que fue objeto el internacional brasileño.

El Sevilla FC reaccionó y procedió a identificar al aficionado, quien fue expulsado del estadio y a quien se le aplicó el reglamento interno del club hispalense, además de que su insultos y gestos fueron captados por las cámaras de televisión, y fueron ampliamente difundidos a través de las redes sociales. EFE

fcs/cb/lml

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