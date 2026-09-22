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Abogidi: “Soy un jugador polivalente”

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Santiago de Compostela, 22 sep (EFE).- El internacional nigeriano Efe Abogidi se definió, en su presentación como nuevo ala-pívot del Monbus Obradoiro, como un jugador “polivalente” que aportará “energía” e “intensidad” al juego del conjunto santiagués.

“Soy un jugador polivalente, haré lo que me pida el entrenador. Si en un partido tengo que defender al mejor jugador del equipo rival, lo haré; pero si tengo que estar en una esquina para tirar o correr la cancha, también lo haré. Espero aportar energía, rebote y también tiro porque creo que tengo un buen tiro”, manifestó.

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En la rueda de prensa celebrada en la empresa Vayper, el exjugador de Rio Grande Valley Vipers, equipo de la NBA G-League, señaló que en el vestuario lo han acogido “de maravilla”, por eso cree que su adaptación no será muy difícil pese a que su incorporación se retrasó más de lo esperado por problemas con su visado.

“Las tensiones políticas existentes son algo que yo no puedo controlar. Desde Estados Unidos es verdad que veía las cosas un poco complicadas porque me tocó esperar demasiado, pero lo importante es que ya estoy aquí”, subrayó.

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Se ofreció al técnico Diego Epifanio para jugar el primer partido de Liga en Andorra porque llega “muy bien” a nivel físico, y desveló que el entrenador burgalés le ha pedido que aporte “mucha energía y rebote” al equipo.

“Para mí no es tan importante formar parte del cinco inicial, yo vengo aquí a sumar, a ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”, declaró el ala-pívot africano, que vivirá con el Obradoiro su primera experiencia en el baloncesto europeo.

Por su parte, el director de marketing del Obradoiro, Andrés Bustelo, dijo que en el club todos tienen “muchas ilusiones” puestas en el rendimiento de Abogidi.

“Es un jugador joven, pero todo el progreso que lleva a través de la G-League y su internacionalidad con Nigeria nos genera la esperanza de que tener a un gran jugador como muchos otros que llegaron al Obradoiro y luego salieron encumbrados”, indicó Bustelo, quien espera que a partir del próximo sábado “reescriban” nuevamente la historia del club en la ACB.

“Con el esfuerzo de todos y con ese ánimo de volver a la ACB, esperemos ilusionar mucho a nuestra afición y conseguir ese número de victorias para tener un año de esperanzas y alegrías”, concluyó. EFE

dmg/og

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