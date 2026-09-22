A prisión dos personas tras desarticular una red que transportaba cocaína al Reino Unido

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Alicante, 22 sep (EFE).- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Alicante un grupo criminal dedicado al transporte de cocaína desde España a Reino Unido en una operación que se ha saldado con la detención y entrada en prisión de dos ciudadanos británicos.

Según el comunicado de la Agencia Tributaria difundido este martes, la operación, desarrollada por la Unidad Operativa de Alicante de Vigilancia Aduanera, comenzó con la interceptación en un control de carretera de un ciudadano británico que intentó huir con la furgoneta que conducía.

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Tras la persecución, los agentes detuvieron el vehículo, en el que hallaron 17 kilogramos de cocaína escondidos, y el conductor fue arrestado.

Al día siguiente, se realizaron dos entradas y registros en inmuebles de las localidades alicantinas de Finestrat y Elche, en los que se intervinieron más de 67 kilos de cocaína, además de una plantación y un kilo de cogollos de marihuana envasados en bolsas al vacío y preparados para su venta y distribución.

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Asimismo, se han intervenido dos vehículos que habían sido modificados mediante la instalación de compartimentos ocultos destinados al transporte y ocultación de sustancias estupefacientes, 4.000 euros en efectivo, un puño americano, un bastón extensible y un arma blanca, así como diversos artículos de lujo.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Desde Vigilancia Aduanera han informado de que la operación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones. EFE