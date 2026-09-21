Unos treinta medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio en Puertollano, en nivel 1

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Toledo, 21 sep (EFE).- Un dispositivo integrado por una treinta de medios terrestres y aéreos, con 121 personas, trabaja en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este lunes en Puertollano (Ciudad Real), que está en nivel 1 de operatividad porque afecta a una línea de alta tensión y a una carretera.

En las labores de extinción están participando 23 medios terrestres y ocho medios aéreos, según informa en X el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

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Asimismo, el Infocam indica que se ha declarado en nivel 1 de operatividad para este incendio, porque ha provocado el corte de una línea de alta tensión que discurre por la zona, así como el corte de la carretera provincial CR-502.

El incendio ha sido detectado a las 15.40 horas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha. EFE