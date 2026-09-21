Sira Rego se solizariza con la diputada de Ceuta atacada y acusa a la derecha de crear el "clima" que lo ha permitido

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado hoy a la derecha y la ultraderecha de crear el "clima" que ha permitido el ataque de ayer a una diputada de Ceuta y a los acompañantes que iban con ella en el coche. En su opinión, las palabras no son "neutrales" y hablar de "invasión" altera la convivencia en la ciudad autónoma.

Así ha reaccionado la ministra de Sumar en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que se ha solidarizado con las personas atacadas y les ha enviado todo su "cariño".

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Los hechos ocurrieron ayer cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma apedreó el coche de una diputada de Ceuta ya!, al creer que se trataba de los integrantes de la asociación vasca 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', quienes habían anunciado que se trasladarían a Ceuta para proteger a los inmigrantes. Los atacantes destrozaron el vehículo con patadas y piedras.

RECHAZA QUE SE HABLE DE INVASIÓN: "LAS PALABRAS NO SON NEUTRALES"

En opinión de Rego, las palabras nunca son "neutrales" y cree que hablar de "invasión" de la ciudad autónoma por la llegada de unos 80.000 inmigrantes a finales de julio pasado como está haciendo la "derecha y la extrema derecha", cree que permite "instalar un clima" que perjudica la convivencia.

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Esto, ha dicho, es lo que la preocupa "especialmente" de la crisis de Ceuta y considera que "tiene responsables políticos". "Se empieza llamando a cazar migrantes y se termina persiguiendo cualquier discrepancia política en nuestro país", ha advertido.

Para la ministra, "hay una responsabilidad política, y hay que decirlo claramente", por lo que cree que no es suficiente con condenas, aunque sostiene que "sólo faltaría" que no las hubiera ante un evento de estas características.

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