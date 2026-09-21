Sevikyan, convocado por Armenia, no jugará con Ceuta ante Real Sociedad B y Castellón

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Ceuta, 21 sep (EFE).- La AD Ceuta tendrá que afrontar las dos próximas jornadas de LaLiga Hypermotion sin el extremo Edgar Sevikyan, uno de los últimos refuerzos incorporados a la plantilla ceutí, al haber sido convocado por la selección de Armenia para la próxima ventana internacional.

Sevikyan, que debutó con los ceutíes en Burgos y que ayer fue titular ante el Real Valladolid, se perderá el encuentro que el conjunto caballa disputará el 26 de septiembre ante la Real Sociedad B en el Alfonso Murube, a partir de las 14:00 horas.

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Su ausencia también se dejará notar en la siguiente jornada, cuando el Ceuta visite al CD Castellón en el SkyFi Castalia.

El futbolista, de 25 años, tendrá que incorporarse a la concentración de Armenia este mismo lunes y durante este periodo internacional, Sevikyan disputará cuatro encuentros con su selección, ya que Armenia se enfrentará a Letonia el 25 de septiembre en Ereván, a Montenegro el 28 de septiembre, a Chipre el 2 de octubre en Nicosia y nuevamente a Montenegro el 5 de octubre en Podgorica.

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La convocatoria supone un nuevo contratiempo en forma de ausencia para una AD Ceuta que ya está teniendo que convivir con una importante lista de bajas.

El extremo llegó a Ceuta en el último día del mercado, cedido por el Ferencváros húngaro, con el objetivo de aportar desborde, profundidad y alternativas en ataque.

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Formado en la cantera del Levante UD, puede actuar tanto en la mediapunta como en la banda derecha y cuenta también con experiencia en el fútbol europeo tras su paso por clubes como el Ferencváros y el Lokomotiv de Moscú. EFE