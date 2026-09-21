Sanidad denuncia "bastardos intereses" en la convocatoria de huelga de sanitarios en Ceuta

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Madrid, 21 sep (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha denunciado este lunes numerosos errores en la convocatoria de huelga del personal sanitario de Ceuta registrada por el sindicato Cemsatse para el próximo jueves y ha advertido de que en ningún caso se sacrificará el "bien común" por "bastardos intereses".

En un comunicado, el Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de la asistencia hospitalaria y Atención Primaria en la ciudad autónoma, enumera "llamativos defectos" en el escrito de comunicación de la convocatoria, que, para empezar, no va dirigido al Instituto, sino al "Servicio Aragonés de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón", una "falta de cuidado que parece revelar un apresurado mal hacer".

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Además, "ni siquiera llega a observar el plazo mínimo legal de preaviso" al no completarse los diez días naturales íntegros desde el registro de la comunicación hasta el inicio del paro.

También "llama la atención" que la convocatoria de huelga no afecta al "servicio público sanitario en el ámbito de Ceuta", sino solamente a la parte gestionada por la Administración General del Estado.

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Así, señala que a los convocantes, el sindicato de médicos CESM y el de Enfermería Satse agrupados bajo las siglas Cemsatse, no parece "preocuparles la Salud Pública", cuya competencia es de la ciudad autónoma, ni su "su eventual infradotación o ausencia de personal propio para asumir tareas que competencialmente deberían realizar".

Sindicatos que, además, "son minoritarios" y apenas representan el 30 % de la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta.

Pese a los errores, el Ingesa ha dado curso de la tramitación de la convocatoria del paro y garantiza que "se facilitará absolutamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga" por todo aquel que desee secundarla, pero también "el derecho al trabajo a quien opte por atender el servicio público" el 24 de septiembre.

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Ese día, los servicios mínimos serán "los recursos propios de un día festivo".

Lo que "no se producirá en ningún caso como consecuencia de esta convocatoria, y/o cualesquiera otras similares", advierte el Ingesa, es una "ganancia retributiva particular alguna" para categoría, colectivo, servicio, sección o persona concreta "al margen de la legislación vigente".

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Tampoco "se va a modificar el régimen de incompatibilidades legalmente establecido" en la actualidad para que "algunos puedan atender sus consultas privadas mientras, simultáneamente, siguen percibiendo muy gruesas nóminas de la sanidad pública".

Ni siquiera "se dejarán de realizar inversiones tecnológicas del máximo nivel", menos aún porque esa renovación integral del equipamiento sanitario público "deje obsoletos los equipos de consultas y clínicas privadas que pueden ver, por ello, peligrar su expectativa de negocio o perder a parte de lo que en el pasado fue una clientela cautiva".

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En suma, "en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares, ni se modificará injustificadamente la normativa laboral vigente bajo la presión o instrumentalización de una crisis humanitaria", zanja.

Por último, y sobre la duración de los nombramientos temporales, el Instituto aclara al Comité de Huelga que la regulación de la contratación temporal viene determinada por el estatuto marco de 2003, por lo que no comparte su "exótica pretensión" de limitar la duración "a la cifra arbitraria de seis meses y un día, como si de una condena del antiguo Código Penal se tratase". EFE

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