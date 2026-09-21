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Sánchez apuesta por una regulación estricta de la IA y propone un "gran acuerdo de país"

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Madrid, 21 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la necesidad de acometer una regulación estricta de la Inteligencia Artificial (IA) para no dejar esta tecnología exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas y de los "tecnooligarcas", y ha propuesto un gran "acuerdo de país" para avanzar en el desarrollo de esta tecnología.

En ese sentido, ha abogado por "construir una IA responsable", con una "perspectiva humanista", y que permita "construir una sociedad más justa". Ese debe ser "el interés de todos" porque "la historia ha demostrado que la autorregulación no funciona", ha dicho el presidente del Ejecutivo.

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Sánchez ha hecho este anuncio en la clausura del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, inaugurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y al que han asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Para trabajar en este plan, el presidente ha trazado una "hoja de ruta" que se extenderá durante los próximos doce meses y ha anunciado que para alcanzar un gran "acuerdo de país" convocará en las próximas semanas a todos los agentes económicos y sociales para tratar de consensuar el desarrollo de esta tecnología.

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El jefe del Ejecutivo ha incidido en que la autorregulación "no funciona" y se ha mostrado convencido de que los incentivos y los intereses de "unos pocos" que controlan estas industrias punteras "nunca van a estar alineados con el interés general".

Sánchez ha destacado la importancia de actuar "con urgencia", porque una IA "desrregulada, opaca, en estampida y en manos de unos pocos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia", y ha enmarcado el plan 'IA360' que se ha presentado hoy en la necesidad de hacer un despliegue responsable de la IA para que España pueda aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta tecnología.

El plan sitúa en el centro de ese despliegue la seguridad ciudadana y la confianza y la protección de los más vulnerables, ha explicado el presidente del Gobierno, y ha insistido durante la clausura en que la innovación y la protección de los derechos no son caminos divergentes.

Ha recordado que España se sitúa como el segundo país del mundo en materia de gobernanza, que fue el primero de Europa en crear una Agencia de Supervisión de la IA, que contribuyó al lanzamiento del Laboratorio de Naciones Unidas en Valencia, o que fue bajo presidencia española de la UE cuando se lanzó el Reglamento Europeo de IA, primera norma del mundo que regula de forma integral esta tecnología.

El Plan IA360 va a pivotar sobre cuatro objetivos, ha anunciado: el de reforzar el músculo tecnológico con proyectos estratégicos; el de convertir la IA en motor económico y semillero de talento; el de reforzar la gobernanza de la IA; y el de impulsar un 'contrato social'.

Y ha anunciado que promoverá un "gran acuerdo de país" entre empresas, trabajadores, sindicatos, partidos políticos y poderes púbicos, y el próximo mes convocará a todos los agentes sociales para avanzar en ese acuerdo. EE

rc/cc

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