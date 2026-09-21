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Rego: la mayoría de los menores migrantes se quieren quedar en España y se van a quedar

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Madrid, 21 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este lunes entre 500 y 700 los menores migrantes que siguen a día de hoy en las calles de Ceuta y ha destacado que la mayoría de ellos se quieren quedar en España "y se van a quedar".

Rego ha descartado en una entrevista en la SER que la mayoría de los menores migrantes que están ahora mismo en Ceuta vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos. "No, yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar".

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La ministra ha detallado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar "y vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos", ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores "y no tenemos ningún tipo de respuesta".

"No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores", ha dicho.

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Ha afirmado que la mayoría de los menores se van a quedar en España "porque hay una ley que les protege". "Tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia... la obligación como sociedad es protegerlos".

La ministra ha puesto el foco en las autoridades ceutíes y ha dicho que es el sistema de acogida de Ceuta el que tiene que hacerse cargo, porque tienen la competencia en materia de menores. "Tienen 90 millones de euros para dar una solución inmediata".

"Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños, a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema, a la Península. Porque esto habilitaría con carácter inmediato 500 o 600 plazas ya mismo en el sistema de tutela de Ceuta, y haría que fuera muy sencillo que estos niños tuvieran cama, techo, tuvieran comida, tuvieran una mínima atención mañana mismo", ha señalado.

En este sentido, ha lamentado que "se esté haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas" y ha denunciado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "no está planteando la posibilidad de acogida de niños en Península, cuando antes sí que lo veía como algo viable".

Por otra parte, ha condenado la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, y ha advertido de que las palabras no son neutrales. "Hablar de invasión y hablar en los términos políticos en los que está hablando la derecha y la extrema derecha permite instalar un clima en el que se rompe la convivencia en nuestro país". EFE

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