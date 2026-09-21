PP reprocha a Sánchez su silencio ante las novedades de los casos Zapatero y Begoña Gómez

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Madrid, 21 sep (EFE).- El PP considera que la respuesta a todos los "escándalos" judiciales que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ser "el silencio" ni la "huida hacia adelante", afirma este lunes la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.

Sánchez, añade el texto, "está rodeado de corrupción" y no podrá evitar "que toda la verdad se conozca".

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El PP ha hecho estas declaraciones después de que el juez Juan Carlos Peinado haya dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Todo ello la misma mañana en la que el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, haya citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo.

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Según el PP, "no hay banquillo para tanto encausado relacionado con Sánchez y no hay estación del año sin juicio oral contra un familiar, cargo o persona relacionada" con el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, relata el comunicado del PP, ya tiene condenados a su fiscal general, Álvaro García Ortíz, a su número 2, José Luis Ábalos, al guardián de sus avales, Santos Cerdán, y a su hermano, David Sánchez.

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"Esto solo acaba de empezar, es el inicio del calvario que le queda", señala el comunicado del PP en el que se asegura que el PSOE está "al borde de la imputación por financiación ilegal".

La "corrupción del sanchismo", agrega el comunicado, será juzgada en los tribunales y también en las urnas, donde todos los españoles "condenarán" con su voto "al Gobierno más corrupto" de la democracia. EFE

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