Piden prisión permanente revisable por agredir y matar a una mujer de 74 años en Jaén

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Jaén, 21 sep (EFE).- La Fiscalía solicita prisión permanente revisable para el acusado de la muerte de una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén) en mayo de 2024, según se ha expuesto en el juicio con jurado popular iniciado este lunes en la Audiencia de Jaén.

Además, la Fiscalía pide para el acusado de este crimen, de 41 años, un total de 15 años de prisión por un delito de agresión sexual, cinco años más por el delito de robo con violencia en casa de habitada y otros cinco año más por otro delito de robo de uso de vehículo motor con violencia y agravante de reincidencia.

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En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía le reclama que indemnice a los cuatro hijos de la fallecida con 250.000 euros por daños y perjuicios.

En cambio, la defensa del acusado ha pedido su libre absolución amparándose en su situación de drogadicción.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de mayo de 2024 cuando el acusado accedió a la vivienda de la mujer, que era viuda y tenía cuatro hijos que vivían fuera del pueblo.

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El acusado, que tenía varios antecedentes penales, ingresó al día siguiente del crimen en prisión provisional acusado de los delitos de asesinato, robo y agresión sexual.

Fueron unas amigas de la víctima las que alertaron a la Guardia Civil al no tener noticias de la mujer y comprobar que su vivienda estaba cerrada y con las persianas bajadas.

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Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el hombre, tras golpearla en repetidas ocasiones, le clavó seis puñaladas con un punzón, posteriormente la agredió sexualmente y finalmente tras percatarse de que la víctima lo había identificado, acabó asfixiándola.

El acusado, según el relato de la Fiscalía, seguidamente cogió una botella de lejía y lo roció todo con la finalidad de ocultar el crimen y no dejar pistas.

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Pero antes de abandonar el domicilio se apoderó de diversos efectos de la víctima, entre ellos, dinero, una plancha de asar, joyas, unos grilletes y varias garrafas de aceite. Por último, cogió las llaves del coche de su víctima, que también robó, y se marchó en dirección a un prostíbulo de Úbeda. EFE

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