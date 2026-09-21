Pau Quesada: "Vamos a intentar mejorar y meternos entre los últimos cuatro"

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Madrid, 21 sep (EFE).- Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, declaró que van "a intentar mejorar" el resultado de las dos últimas temporadas y meterse "entre los últimos cuatro" equipos, antes del estreno del conjunto blanco en la Liga de Campeones 2026-27 en casa contra el PSG este martes (21.00 horas CEST).

"La intención es intentar mejorar lo del año pasado, que creo que tuvimos una 'Champions' muy buena. Solo caímos ante el Arsenal con un gran partido en Londres y después en cuartos contra el Barça. Sabemos que el club lleva quedando entre los ocho mejores de Europa dos temporadas consecutivas. Vamos a intentar mejorar y meternos entre los últimos cuatro", añadió.

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El Real Madrid ha sido eliminado en las dos últimas temporadas en cuartos de final de la competición europea por el equipo que finalmente terminaría haciéndose con el trofeo.

"El año pasado el equipo se caracterizó por tener mucho control y por ser muy presionante arriba. Al final, obligábamos al equipo rival a jugar muy directo y, a partir de ahí, tener el control y ser muy dinámicas en ese último tercio", analizó Quesada.

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El equipo blanco ya ganó al PSG en la fase liga del pasado curso. "Nos conocemos bien de la temporada pasada. Ellas mantienen el bloque y la idea. Va a ser un partido muy entretenido de ver porque, aparte de intentar jugar, te amenazan constantemente los espacios y nos van a exigir dar una versión nuestra muy buena”, apuntó el entrenador.

"Ante este tipo de equipos, es complicado mantenerte presionando alto, porque te pueden encontrar la espalda, pero es algo que nuestra última línea de defensa nos permite porque tenemos jugadoras que ganan muchos duelos y que defienden bien la profundidad. Esas fortalezas que tenemos queremos reproducirlas independientemente del rival", incidió.

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Además, elogió a su jugadora Elisa Senß, la mejor del encuentro del fin de semana contra el Valencia, en el que marcó un gol. La alemana llegó al Real Madrid en este mercado estival procedente del Eintracht de Fráncfort, rival del equipo blanco en la eliminatoria de clasificación para la Liga de Campeones del curso pasado.

"El año pasado, cuando empezamos a analizar al Fráncfort, vi a una jugadora que encajaba exactamente con mi idea de lo que tiene que ser una mediocentro como motor de equipo. El partido de ida contra el Fráncfort me confirmó mis sensaciones en directo y el de vuelta también", señaló.

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"Empezamos a trabajar en esa opción porque era hacia donde queríamos construir el equipo, esa identidad que yo siempre digo que empieza desde el centro del campo. Es una jugadora que nos da muchísimo equilibrio y que entiende perfectamente todo lo que le pedimos a nivel ofensivo y defensivo. Ha encajado muy bien y es una persona increíble. Estamos muy contentos de poder tenerla", aseguró. EFE