Espana agencias

Pau Quesada: "Vamos a intentar mejorar y meternos entre los últimos cuatro"

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, declaró que van "a intentar mejorar" el resultado de las dos últimas temporadas y meterse "entre los últimos cuatro" equipos, antes del estreno del conjunto blanco en la Liga de Campeones 2026-27 en casa contra el PSG este martes (21.00 horas CEST).

"La intención es intentar mejorar lo del año pasado, que creo que tuvimos una 'Champions' muy buena. Solo caímos ante el Arsenal con un gran partido en Londres y después en cuartos contra el Barça. Sabemos que el club lleva quedando entre los ocho mejores de Europa dos temporadas consecutivas. Vamos a intentar mejorar y meternos entre los últimos cuatro", añadió.

PUBLICIDAD

El Real Madrid ha sido eliminado en las dos últimas temporadas en cuartos de final de la competición europea por el equipo que finalmente terminaría haciéndose con el trofeo.

"El año pasado el equipo se caracterizó por tener mucho control y por ser muy presionante arriba. Al final, obligábamos al equipo rival a jugar muy directo y, a partir de ahí, tener el control y ser muy dinámicas en ese último tercio", analizó Quesada.

PUBLICIDAD

El equipo blanco ya ganó al PSG en la fase liga del pasado curso. "Nos conocemos bien de la temporada pasada. Ellas mantienen el bloque y la idea. Va a ser un partido muy entretenido de ver porque, aparte de intentar jugar, te amenazan constantemente los espacios y nos van a exigir dar una versión nuestra muy buena”, apuntó el entrenador.

"Ante este tipo de equipos, es complicado mantenerte presionando alto, porque te pueden encontrar la espalda, pero es algo que nuestra última línea de defensa nos permite porque tenemos jugadoras que ganan muchos duelos y que defienden bien la profundidad. Esas fortalezas que tenemos queremos reproducirlas independientemente del rival", incidió.

Además, elogió a su jugadora Elisa Senß, la mejor del encuentro del fin de semana contra el Valencia, en el que marcó un gol. La alemana llegó al Real Madrid en este mercado estival procedente del Eintracht de Fráncfort, rival del equipo blanco en la eliminatoria de clasificación para la Liga de Campeones del curso pasado.

"El año pasado, cuando empezamos a analizar al Fráncfort, vi a una jugadora que encajaba exactamente con mi idea de lo que tiene que ser una mediocentro como motor de equipo. El partido de ida contra el Fráncfort me confirmó mis sensaciones en directo y el de vuelta también", señaló.

"Empezamos a trabajar en esa opción porque era hacia donde queríamos construir el equipo, esa identidad que yo siempre digo que empieza desde el centro del campo. Es una jugadora que nos da muchísimo equilibrio y que entiende perfectamente todo lo que le pedimos a nivel ofensivo y defensivo. Ha encajado muy bien y es una persona increíble. Estamos muy contentos de poder tenerla", aseguró. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Se trata de un pago a mes vencido, lo que significa que la pensión de septiembre se abona oficialmente en los primeros días de octubre, pero la mayoría de los bancos adelantan el pago a sus clientes

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

El especialista explica cómo identificar las señales que aparecen al enfrentarnos a una decisión y qué papel juega la intuición en esos momentos

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Las patronales reclaman rebajas del IVA para gasóleo, fertilizantes y otros insumos ante el aumento de los costes energéticos y de producción

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

Gabriel incomodará a Valentina por su ascenso en el próximo capítulo de la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Charles Spencer asegura en ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’ que pensó que la prensa había falsificado los resultados toxicológicos del accidente de Lady Di

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

DEPORTES

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”