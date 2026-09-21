Palmer, Rice y Rashford, fuera de la lista para el partido contra España

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Londres, 21 sep (EFE).- Cole Palmer, Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo se perderán los próximos partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones, incluyendo el duelo del sábado contra España en Wembley.

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes la baja de los cinco futbolistas por "diferentes lesiones".

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Entran en la convocatoria de Thomas Tuchel James Garner, que ya estuvo en el parón de marzo, y Morgan Gibbs-White, que ha jugado seis partidos con los 'Three Lions'.

Inglaterra jugará contra España en Wembley el próximo sábado 26 de septiembre, en el que será el primer encuentro de la Roja tras proclamarse campeona del mundo, y después el 29 de septiembre contra la República Checa, el 3 de octubre, contra Croacia, y el 6 de octubre, contra la República Checa de nuevo. EFE

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