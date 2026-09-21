Nuevo tratamiento de 'células madre con GPS' reduce un 94 % las fracturas por osteoporosis

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Murcia, 21 sep (EFE).- Una nueva terapia basada en el uso de células madre dirigidas ha logrado reducir el 94 por ciento de las fracturas que sufren las mujeres con osteoporosis avanzada, evitando que tengan que tomar fármacos de manera crónica, ya que con una sola sesión de este tratamiento se revertiría su situación.

La investigación la han desarrollado expertos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Miami Veterans Affairs Medical Center de Estados Unidos, con la participación también de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU), del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y de grupos académicos de la Red de Terapias Avanzadas (TerCel-TeraV Plus) del Instituto de Salud Carlos III.

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Según ha detallado en un comunicado el doctor Robert Sackstein, autor principal del estudio y director del Programa de Glicobiología Traslacional del Miami Veterans Affairs Medical Center, esta investigación cambia la filosofía terapéutica aplicada hasta el momento para tratar la osteoporosis.

Esta docencia, que sufren una de cada tres mujeres mayores de 50 años y que provoca aproximadamente 10 millones de fracturas al año en todo el mundo, se trata con fármacos que se deben de tomar de por vida, mientras que la nueva terapia propuesta supone una única administración de células madre mesenquimales de la médula ósea de la propia paciente para estimular la formación de nuevo tejido óseo.

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Para garantizar el éxito del tratamiento, los investigadores modifican esas células madre mediante la aplicación de azúcares a la membrana celular con el objetivo de guiarlas y ayudar a estas células a introducirse en los huesos y reparar el tejido óseo.

De esa manera, las células madre modificadas se administran a las pacientes por vía intravenosa en una sola sesión, y estas células estimulan la creación de nuevo tejido óseo.

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La investigación se ha probado ya en un ensayo clínico con diez mujeres de entre 51 y 72 años con osteoporosis avanzada y que habían sufrido al menos una fractura, a la que se suministró este tratamiento de células madre y se les hizo un seguimiento durante seis años.

Ninguna de las pacientes sufrió efectos secundarios graves y todas experimentaron una reducción de las fracturas de hasta un 94 por ciento, así como mejoras en distintos parámetros relacionados con la formación de hueso y una disminución del dolor y de la discapacidad.

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Las biopsias realizadas antes del tratamiento y 120 días después mostraron un aumento significativo del área de tejido óseo, y la mayoría de las pacientes también refirió una mejoría del dolor, con reducciones significativas en distintos momentos del seguimiento.

El estudio, cuyas conclusiones han sido publicadas por la revista Cell y referenciadas por Nature, se va a trasladar ahora a un ensayo clínico más amplio, que está previsto que comience a lo largo de 2027 y que permitirá estudiar la terapia en un grupo mayor de mujeres de más de 50 años.

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De manera escalonada, los investigadores plantearán ensayos multicéntricos que incorporen más hospitales, pacientes y países, con varios cientos de participantes. EFE

vv/or/ros