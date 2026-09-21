Más de 1,6 millones de comercios ya aceptan pagos presenciales con bizum

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Madrid, 21 sep (EFE).- Más de 1,6 millones de establecimientos ya aceptan pagos presenciales con Bizum, lo que representa en torno al 75 % de terminales bancarios en España.

Según ha informado la compañía, el sistema de pago inmediato por móvil en España ya está disponible para 20 millones de personas, lo que supone el 60 % de los usuarios de la plataforma.

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El pasado 18 de mayo comenzó de manera gradual el pago con Bizum en comercios, bares y restaurantes, y el objetivo es que el próximo mes de diciembre la gran mayoría de los 32 millones de usuarios de la plataforma tengan la posibilidad de pagar su compra con una transferencia desde su cuenta bancaria acercando el móvil a un datáfono.

La aplicación Bizum Pay se puede descargar tanto en móviles con sistema Android como iOS desde el pasado 14 de julio, permitiendo pagar en los comercios presencialmente del mismo modo que se efectúan pagos en línea.

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A los más de 1,6 millones de comercios que ya aceptan pagos presenciales con bizum, hay que añadir, según ha informado la empresa, los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con este sistema.

Las personas usuarias pueden pagar presencialmente con Bizum bien a través de las aplicaciones bancarias de algunas entidades bien a través de Bizum Pay, cartera digital descargable desde las tiendas iOS y Android. Además, a partir de hoy, la cartera Bizum Pay estará disponible en inglés y los idiomas cooficiales de España.

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Durante las últimas semanas, la media de pagos a través de Bizum en comercios ha alcanzado los 3 pagos semanales de media por persona.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha explicado que el despliegue del pago presencial con Bizum es posible gracias al compromiso coordinado de las entidades financieras, que están haciendo llegar esta nueva funcionalidad a millones de personas y comercios en España.

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En su opinión, su papel es crucial, no solo por la extensión de la red de terminales que aceptan Bizum, sino también por la integración del servicio en sus aplicaciones y por la confianza que ofrecen a sus clientes, y ha agradecido el "esfuerzo" de todo el sector bancario por la colaboración para el crecimiento de este sistema de pago.

En 2025, antes de poder pagar en comercios a través de Bizum, se realizaron en España una media de más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias. EFE

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