Marlaska viaja a Ceuta para seguir los triajes a los migrantes llegados durante la crisis

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Madrid, 21 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Ceuta para visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan los triajes a los migrantes llegados a finales de julio desde Marruecos para derivarlos a procesos de asilo o de expulsión.

Según ha informado Interior, Marlaska tiene previsto visitar, además, distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio abiertas en la ciudad autónoma, donde miles de migrantes siguen acampados en las playas y en situación de calle.

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Se trata del cuarto viaje del titular de Interior a Ceuta desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, crisis que ha derivado en un creciente enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas y el PP.

La última polémica ha girado en torno al partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre, que iba a celebrarse en Ceuta y finalmente será reubicado después de que la Policía desaconsejase la ciudad autónoma por la "presión migratoria existente" y el "contexto de tensión social".

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Además, el centro de acogida temporal en el Puerto de Ceuta también ha estado en el centro del debate después de que el sindicato policial SUP pidiera frenar su habilitación por razones de seguridad, medida cautelar que finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado hasta estudiar el fondo del asunto.

Finalmente, el pasado viernes fueron alojados en este recurso 1.700 personas.

El Gobierno, a partir de los datos facilitados por las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, estima que permanecen en Ceuta entre 9.000 y 10.000 migrantes y que unos 3.000 o 4.000 siguen sin plaza en los alojamientos temporales habilitados.

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A los 1.700 acogidos en el puerto se suman los albergados en distintos recursos temporales abiertos en Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), 500 plazas adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno. EFE