Espana agencias

Marlaska viaja a Ceuta para seguir los triajes a los migrantes llegados durante la crisis

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Ceuta para visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan los triajes a los migrantes llegados a finales de julio desde Marruecos para derivarlos a procesos de asilo o de expulsión.

Según ha informado Interior, Marlaska tiene previsto visitar, además, distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio abiertas en la ciudad autónoma, donde miles de migrantes siguen acampados en las playas y en situación de calle.

PUBLICIDAD

Se trata del cuarto viaje del titular de Interior a Ceuta desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, crisis que ha derivado en un creciente enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas y el PP.

La última polémica ha girado en torno al partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre, que iba a celebrarse en Ceuta y finalmente será reubicado después de que la Policía desaconsejase la ciudad autónoma por la "presión migratoria existente" y el "contexto de tensión social".

PUBLICIDAD

Además, el centro de acogida temporal en el Puerto de Ceuta también ha estado en el centro del debate después de que el sindicato policial SUP pidiera frenar su habilitación por razones de seguridad, medida cautelar que finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado hasta estudiar el fondo del asunto.

Finalmente, el pasado viernes fueron alojados en este recurso 1.700 personas.

El Gobierno, a partir de los datos facilitados por las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, estima que permanecen en Ceuta entre 9.000 y 10.000 migrantes y que unos 3.000 o 4.000 siguen sin plaza en los alojamientos temporales habilitados.

A los 1.700 acogidos en el puerto se suman los albergados en distintos recursos temporales abiertos en Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), 500 plazas adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Valencia: el estado del tiempo para este 21 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: el estado del tiempo para este 21 de septiembre

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

El acuerdo, cuestionado por los tribunales, se encuentra en aplicación provisional y necesita de la ratificación de la Eurocámara para que sea definitivo

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

¿Por qué hace tanto calor en septiembre? Las altas temperaturas invaden el otoño y la primavera y España tiene ya un verano de cinco meses

España se ha enfrentado a su época estival más calurosa desde que hay registros, con 61 días bajo ola de calor

¿Por qué hace tanto calor en septiembre? Las altas temperaturas invaden el otoño y la primavera y España tiene ya un verano de cinco meses

Las diez plazas más bonitas de España: de la Plaza Mayor de Madrid a la Plaza del Grano en León

El recorrido mezcla plazas medievales, barrocas y renacentistas: escenarios de rodajes internacionales, tribunales centenarios y fiestas populares que se mantienen vivas desde hace siglos

Las diez plazas más bonitas de España: de la Plaza Mayor de Madrid a la Plaza del Grano en León

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Existe un consenso absoluto que reclama la integración de ambas ciudades autónomas, pero las diferencias radican en las formas y la diplomacia

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

ECONOMÍA

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”