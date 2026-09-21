Espana agencias

Los nacidos en 2025 afrontarán más del doble de condiciones extremas propicias para fuegos

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- Los niños nacidos en España en 2025 afrontarán un número de días equivalente a 7,3 años en condiciones meteorológicas extremas propicias para incendios durante su vida, más del doble que sus abuelos, según un informe difundido este lunes en la revista Environmental Research Letters.

La investigación, elaborada por la Universidad Libre de Bruselas y en la que participa la Universidad de Murcia, apunta a que ese dato supone 3,8 años adicionales -un 108,5 % más, es decir, más del doble- frente al de los nacidos en 1950.

PUBLICIDAD

Estas cifras son proyecciones que corresponden a las políticas climáticas actuales globales, con las que la expectativa de calentamiento medio a final de siglo es de 2,6 grados, dice a EFE la autora principal del estudio, Rosa Pietroiusti, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a Europa, los nacidos hoy en el continente experimentarán a lo largo de su vida casi el doble de días de ese tipo de condiciones extremas, una carga que será especialmente elevada en la zona mediterránea.

PUBLICIDAD

Un niño nacido en 2025 en Europa vivirá 3,2 años adicionales de esas condiciones extremas propicias para los incendios frente a los nacidos en 1950. Se trata de un crecimiento del 84 % para los bebés de hoy comparado con sus abuelos.

Los mayores aumentos se prevén en el Mediterráneo, donde se calcula que los ahora nacidos estarán expuestos a hasta 2,5 veces más de estas condiciones. Esto equivale a más de cinco años adicionales de esos fenómenos a lo largo de sus vidas.

España sería el tercer país europeo donde los bebés de hoy estarían expuestos durante más tiempo, después de Italia y Francia, pero en esa posición está también Bélgica, señala a EFE el investigador de la Universidad de Murcia Marco Turco.

El Mediterráneo sigue siendo una de las regiones europeas más sensibles al incremento del peligro meteorológico de incendios, pero "uno de los resultados interesantes del trabajo es precisamente que no se trata exclusivamente de un problema mediterráneo".

España -agrega Turco- está "en una posición especialmente vulnerable porque parte de condiciones estivales cálidas y secas y una elevada variabilidad climática. En muchas zonas, pequeños aumentos adicionales de temperatura o de sequedad pueden favorecer condiciones meteorológicas todavía más extremas para los incendios".

Dentro del país tampoco existe una situación homogénea. El Mediterráneo y amplias áreas del interior presentan un peligro elevado, pero en los últimos años se han visto también episodios extraordinarios en el noroeste peninsular.

Ambos investigadores ponen el acento en la idea de "injusticia generacional", es decir, "las personas que nacen hoy han contribuido prácticamente cero al calentamiento que ya se ha producido, pero vivirán durante muchas más décadas con sus consecuencias".

Sin embargo, Turco no cree que esté todo perdido, pues "una de las aportaciones más importantes del estudio es mostrar que cada fracción de grado importa. Reducir las emisiones y limitar el calentamiento puede evitar una parte importante de esa exposición adicional".

El investigador indica que al mismo tiempo, hay que adaptarse al cambio que "ya es inevitable": mejorar la prevención, gestionar el territorio y los combustibles, reducir las igniciones, proteger las zonas de interfaz urbano-forestal y preparar los sistemas de emergencia para episodios cada vez más extremos.

El estudio sostiene que una rápida reducción en el uso de combustibles fósiles reduciría la exposición a condiciones meteorológicas peligrosas de incendios en todas las regiones, rebajando una media de 1,3 años la exposición de las personas nacidas en 2025 en el continente, y en más de dos años en las regiones más afectadas del sur de Europa.

Durante 2026, el fuego ha tenido hasta la fecha efectos devastadores en Francia, España y Bélgica, impulsados por las repetidas olas de calor que habrían sido imposibles sin el cambio climático, según varios estudios.

Portugal es el país europeo con mayor proporción de superficie quemada en las últimas décadas, conforme a los hallazgos.

En ese país, los días con condiciones extremas propicias para  incendios más que se duplicarán, pasando de 14 días al año durante los años 1950-1970, a 32 días en 2100.

También señala que limitar el calentamiento a 1,5 grados, en línea con el Acuerdo de París, rebajaría considerablemente la exposición de los jóvenes de toda Europa a lo largo de su vida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

El magistrado dicta el auto tras la audiencia preliminar celebrada el martes 8 de septiembre y remite la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá continuar la tramitación y preparar el juicio con jurado popular

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

Un nuevo feminicidio en Madrid eleva a 38 las víctimas en todo el país: ya son nueve más que en 2025

Este último asesinato machista ocurrió el sábado en Leganés. El novio de la mujer ha sido detenido en Alicante

Un nuevo feminicidio en Madrid eleva a 38 las víctimas en todo el país: ya son nueve más que en 2025

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Los pistachos son buenos para el corazón, ayudan a reducir el colesterol y son ricos en proteína”

El especialista aclara en una publicación en redes sociales todas las dudas sobre este fruto seco

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Los pistachos son buenos para el corazón, ayudan a reducir el colesterol y son ricos en proteína”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

El expresidente de la Generalitat sostiene que “lo procedente” es guardar silencio hasta que termine la instrucción judicial y contrapone las preguntas de los diputados al auto del TSJ que rechazó investigarle

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Jean-François Boine, quien trabajó 37 años en La Poste como jefe de oficina postal, rechaza el argumento legal y avisa: “Es una prueba de fuerza que empieza”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”