Los nacidos en 2025 afrontarán más del doble de condiciones extremas propicias para fuegos

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Madrid, 21 sep (EFE).- Los niños nacidos en España en 2025 afrontarán un número de días equivalente a 7,3 años en condiciones meteorológicas extremas propicias para incendios durante su vida, más del doble que sus abuelos, según un informe difundido este lunes en la revista Environmental Research Letters.

La investigación, elaborada por la Universidad Libre de Bruselas y en la que participa la Universidad de Murcia, apunta a que ese dato supone 3,8 años adicionales -un 108,5 % más, es decir, más del doble- frente al de los nacidos en 1950.

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Estas cifras son proyecciones que corresponden a las políticas climáticas actuales globales, con las que la expectativa de calentamiento medio a final de siglo es de 2,6 grados, dice a EFE la autora principal del estudio, Rosa Pietroiusti, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a Europa, los nacidos hoy en el continente experimentarán a lo largo de su vida casi el doble de días de ese tipo de condiciones extremas, una carga que será especialmente elevada en la zona mediterránea.

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Un niño nacido en 2025 en Europa vivirá 3,2 años adicionales de esas condiciones extremas propicias para los incendios frente a los nacidos en 1950. Se trata de un crecimiento del 84 % para los bebés de hoy comparado con sus abuelos.

Los mayores aumentos se prevén en el Mediterráneo, donde se calcula que los ahora nacidos estarán expuestos a hasta 2,5 veces más de estas condiciones. Esto equivale a más de cinco años adicionales de esos fenómenos a lo largo de sus vidas.

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España sería el tercer país europeo donde los bebés de hoy estarían expuestos durante más tiempo, después de Italia y Francia, pero en esa posición está también Bélgica, señala a EFE el investigador de la Universidad de Murcia Marco Turco.

El Mediterráneo sigue siendo una de las regiones europeas más sensibles al incremento del peligro meteorológico de incendios, pero "uno de los resultados interesantes del trabajo es precisamente que no se trata exclusivamente de un problema mediterráneo".

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España -agrega Turco- está "en una posición especialmente vulnerable porque parte de condiciones estivales cálidas y secas y una elevada variabilidad climática. En muchas zonas, pequeños aumentos adicionales de temperatura o de sequedad pueden favorecer condiciones meteorológicas todavía más extremas para los incendios".

Dentro del país tampoco existe una situación homogénea. El Mediterráneo y amplias áreas del interior presentan un peligro elevado, pero en los últimos años se han visto también episodios extraordinarios en el noroeste peninsular.

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Ambos investigadores ponen el acento en la idea de "injusticia generacional", es decir, "las personas que nacen hoy han contribuido prácticamente cero al calentamiento que ya se ha producido, pero vivirán durante muchas más décadas con sus consecuencias".

Sin embargo, Turco no cree que esté todo perdido, pues "una de las aportaciones más importantes del estudio es mostrar que cada fracción de grado importa. Reducir las emisiones y limitar el calentamiento puede evitar una parte importante de esa exposición adicional".

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El investigador indica que al mismo tiempo, hay que adaptarse al cambio que "ya es inevitable": mejorar la prevención, gestionar el territorio y los combustibles, reducir las igniciones, proteger las zonas de interfaz urbano-forestal y preparar los sistemas de emergencia para episodios cada vez más extremos.

El estudio sostiene que una rápida reducción en el uso de combustibles fósiles reduciría la exposición a condiciones meteorológicas peligrosas de incendios en todas las regiones, rebajando una media de 1,3 años la exposición de las personas nacidas en 2025 en el continente, y en más de dos años en las regiones más afectadas del sur de Europa.

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Durante 2026, el fuego ha tenido hasta la fecha efectos devastadores en Francia, España y Bélgica, impulsados por las repetidas olas de calor que habrían sido imposibles sin el cambio climático, según varios estudios.

Portugal es el país europeo con mayor proporción de superficie quemada en las últimas décadas, conforme a los hallazgos.

En ese país, los días con condiciones extremas propicias para incendios más que se duplicarán, pasando de 14 días al año durante los años 1950-1970, a 32 días en 2100.

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También señala que limitar el calentamiento a 1,5 grados, en línea con el Acuerdo de París, rebajaría considerablemente la exposición de los jóvenes de toda Europa a lo largo de su vida. EFE