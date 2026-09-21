Llorca se reúne con Tellado en Madrid para tratar "asuntos ordinarios" del PPCV mientras su candidatura sigue en el aire

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El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este lunes en Madrid una reunión con el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la que han tratado "asuntos ordinarios" de la comunidad autónoma y del PPCV, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares', que han descartado que en ese encuentro se haya hablado sobre su posible candidatura o el congreso regional de la formación.

Esta reunión se ha producido en un momento en que sigue en el aire la decisión de la dirección nacional del PP acerca de si Pérez Llorca será o no el cabeza de cartel del PP a la Presidencia de la Generalitat valenciana.

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El 23 de mayo hay elecciones autonómicas en 12 comunidades y Comunidad Valenciana es una de las incógnitas, aunque en las filas del PP no se prevé que se desbanque a Llorca, que fue investido 'presidente' en noviembre de 2025 tras la salida de Carlos Mazón por su gestión en la dana.

Por el momento, el PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo --que ya presentó en julio a los candidatos a las capitales de provincia-- quiere marcar los plazos y fijar su hoja de ruta, sin atender a las prisas que puedan tener algunos territorios, según fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press.

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Así, desde 'Génova' subrayan que en este momento la prioridad está centrada en Ceuta tras el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el objetivo es que la ciudad vuelva a la "normalidad", según las mismas fuentes.

De hecho, el próximo lunes 28 de septiembre Feijóo ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- y está previsto que el eje central de ese encuentro sea el apoyo a Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, sin que esté encima de la mesa la ratificación de las candidaturas autonómicas, según fuentes del PP.

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LLORCA, SOBRE LOS PLAZOS: "DEBE LLAMAR AL SEÑOR FEIJÓO"

Pérez Llorca, que ha viajado a Madrid tras un acto en Alicante, se ha reunido con el secretario general del PP. No ha podido verse con Feijóo dado que hoy está en Ceuta con una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) encabezada por su presidente, Manfred Weber.

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Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que en la reunión de Llorca con Tellado se ha hablado de "asuntos ordinarios" relacionados con la Comunidad Valenciana y el partido, sin que se haya tratado su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat o el congreso del PPCV, pendiente desde hace meses.

Precisamente este lunes Pérez Llorca ha declinado pronunciarse respecto a los plazos para que la dirección de su partido confirme su posible candidatura y, tras preguntarle una periodista por este asunto, ha respondido: "Yo creo que debe llamar al señor [Alberto Núñez] Feijóo. Muchas gracias".

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El presidente de la Generalitat ya manifestó el pasado viernes en la localidad alicantina de Elche, tras ser preguntado por su futuro político, que seguía contando "con el mismo respaldo" de su partido y afirmó: "¿Cómo no me voy a sentir respaldado si fue el propio Feijóo el que me pidió que fuese presidente de la Generalitat?".