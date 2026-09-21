Espana agencias

Llorca se reúne con Tellado en Madrid para tratar "asuntos ordinarios" del PPCV mientras su candidatura sigue en el aire

Imagen 32JVH7VEBZCAFPPREJYTLQ6T4M
Guardar

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este lunes en Madrid una reunión con el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la que han tratado "asuntos ordinarios" de la comunidad autónoma y del PPCV, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares', que han descartado que en ese encuentro se haya hablado sobre su posible candidatura o el congreso regional de la formación.

Esta reunión se ha producido en un momento en que sigue en el aire la decisión de la dirección nacional del PP acerca de si Pérez Llorca será o no el cabeza de cartel del PP a la Presidencia de la Generalitat valenciana.

PUBLICIDAD

El 23 de mayo hay elecciones autonómicas en 12 comunidades y Comunidad Valenciana es una de las incógnitas, aunque en las filas del PP no se prevé que se desbanque a Llorca, que fue investido 'presidente' en noviembre de 2025 tras la salida de Carlos Mazón por su gestión en la dana.

Por el momento, el PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo --que ya presentó en julio a los candidatos a las capitales de provincia-- quiere marcar los plazos y fijar su hoja de ruta, sin atender a las prisas que puedan tener algunos territorios, según fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press.

PUBLICIDAD

Así, desde 'Génova' subrayan que en este momento la prioridad está centrada en Ceuta tras el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el objetivo es que la ciudad vuelva a la "normalidad", según las mismas fuentes.

De hecho, el próximo lunes 28 de septiembre Feijóo ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- y está previsto que el eje central de ese encuentro sea el apoyo a Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, sin que esté encima de la mesa la ratificación de las candidaturas autonómicas, según fuentes del PP.

LLORCA, SOBRE LOS PLAZOS: "DEBE LLAMAR AL SEÑOR FEIJÓO"

Pérez Llorca, que ha viajado a Madrid tras un acto en Alicante, se ha reunido con el secretario general del PP. No ha podido verse con Feijóo dado que hoy está en Ceuta con una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) encabezada por su presidente, Manfred Weber.

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que en la reunión de Llorca con Tellado se ha hablado de "asuntos ordinarios" relacionados con la Comunidad Valenciana y el partido, sin que se haya tratado su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat o el congreso del PPCV, pendiente desde hace meses.

Precisamente este lunes Pérez Llorca ha declinado pronunciarse respecto a los plazos para que la dirección de su partido confirme su posible candidatura y, tras preguntarle una periodista por este asunto, ha respondido: "Yo creo que debe llamar al señor [Alberto Núñez] Feijóo. Muchas gracias".

El presidente de la Generalitat ya manifestó el pasado viernes en la localidad alicantina de Elche, tras ser preguntado por su futuro político, que seguía contando "con el mismo respaldo" de su partido y afirmó: "¿Cómo no me voy a sentir respaldado si fue el propio Feijóo el que me pidió que fuese presidente de la Generalitat?".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

El especialista explica cómo estas sustancias afectan al organismo y los riesgos asociados a su consumo

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

UPTA calcula que un millón de profesionales y pequeños negocios están especialmente expuestos al encarecimiento de la energía

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Avance de ‘La Promesa’ del martes 22 de septiembre: Curro le dirá a Leocadia que Pía será su madrina y Julieta sospechará del dinero de Ciro

Carlo y María Fernández llegarán a un acuerdo sobre Janita en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Avance de ‘La Promesa’ del martes 22 de septiembre: Curro le dirá a Leocadia que Pía será su madrina y Julieta sospechará del dinero de Ciro

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 22 de septiembre: Genaro irrumpe en la Casa Pequeña y José Luis se niega al bautizo

La ficción de La 1 ha creado un nuevo cisma en Bárbara, quien conoció en el pasado baile a un apuesto joven que se incorpora a la trama

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 22 de septiembre: Genaro irrumpe en la Casa Pequeña y José Luis se niega al bautizo

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

El economista sostiene que los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años por el desequilibrio entre oferta y demanda, y advierte que la caída del alquiler obliga a muchos inquilinos a considerar la compra

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”