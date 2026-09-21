"La Caixa" lanza un programa para mejorar el éxito escolar en 50 centros vulnerables

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Barcelona, 21 sep (EFE).- Medio centenar de centros educativos de entornos vulnerables de toda España participarán en la primera edición de un programa lanzado por la Fundación "la Caixa" para mejorar el éxito escolar, con una inversión media de 61.000 euros por escuela.

A través de esta iniciativa, bautizada como +Escuela, los centros seleccionados recibirán acompañamiento especializado durante tres años para impulsar proyectos de mejora de la lectoescritura y las matemáticas, los pilares del aprendizaje, según ha explicado este lunes la Fundación "la Caixa" en un comunicado.

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Un total de 238 centros de 43 provincias de toda España optaron a la convocatoria de este programa, entre los que se han seleccionado 50, de trece comunidades autónomas diferentes y de la ciudad de Ceuta.

La Fundación "la Caixa" destinará más de 3 millones de euros a esta edición del programa, con una inversión media superior a 61.000 euros por centro educativo. Hasta 30.000 euros irán a reforzar las matemáticas o la alfabetización y potenciar el bienestar del alumnado y la relación con las familias y la comunidad.

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El objetivo último del programa es contribuir a reducir las desigualdades educativas, consecuencia en gran parte del origen socioeconómico de los alumnos.

Los centros seleccionados cuentan con un mínimo del 30 % de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En concreto, el 32 % presenta porcentajes de alumnado vulnerable superiores al 70 %.

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El programa buscará fortalecer las capacidades de liderazgo de los equipos directivos y docentes y perfeccionar las prácticas educativas, además de promover una cultura de mejora continua.

El 82 % de los centros desarrollará iniciativas dirigidas a mejorar la lectura, la escritura y la comprensión lectora, mientras que el 18 % trabajará específicamente en el refuerzo de las competencias matemáticas.

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Además, todos los proyectos incorporarán acciones para reforzar el bienestar socioemocional, la convivencia escolar y la colaboración con las familias y la comunidad.

Diseñada en colaboración con el Institute of Education (IOE) de la University College London, la iniciativa ha contado con el asesoramiento de un comité de expertos y académicos especializados en equidad y mejora educativa. EFE

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