Italia expone su corona en la Billie Jean King entre China, Chequia y el calendario

Guardar

Guillermo Benavides

Pekín, 21 sep (EFE).- Italia pondrá en juego su naciente dinastía en la Copa Billie Jean King ante el empuje de la anfitriona China, con la potencia de Chequia acechando al otro lado del cuadro, en unas Finales de Shenzhen que arrancan este martes y cuyo desarrollo ha comenzado a decidir el desgaste del calendario, con las bajas de Elena Rybakina y Marta Kostyuk antes del primer saque.

PUBLICIDAD

Ocho selecciones competirán hasta el domingo en eliminatorias de dos individuales y un dobles, con las italianas en busca de su tercer título consecutivo.

España, cuarta cabeza de serie y cinco veces campeona, debutará el miércoles ante un Kazajistán debilitado por la ausencia de Rybakina, una oportunidad para regresar a unas semifinales que no alcanza desde 2008, aunque afronta la cita con incorporaciones tardías por los torneos de la semana anterior.

PUBLICIDAD

Italia llega a Shenzhen como número uno del 'ranking' y con la posibilidad de conquistar su tercer título consecutivo, algo que ninguna nación consigue desde el triplete de la República Chea entre 2014 y 2016.

El equipo de Tathiana Garbin no pierde una eliminatoria desde la final de 2023 ante Canadá. Levantó el trofeo en Málaga y lo defendió en 2025 en Shenzhen, donde superó a China, Ucrania y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani y Tyra Caterina Grant forman un grupo sólido. Paolini y Errani ofrecen una pareja contrastada para un posible dobles decisivo.

La amenaza aparece al otro lado del cuadro. Chequia, once veces campeona, presenta la nómina más poderosa: Linda Noskova y Karolina Muchova están entre las diez primeras del mundo, Marie Bouzkova amplía las opciones individuales y Katerina Siniakova ocupa el número uno de dobles.

PUBLICIDAD

Las checas debutarán contra Gran Bretaña y podrían cruzarse después con España o Kazajistán. Su profundidad las convierte en candidatas evidentes, pero aún deben demostrar la cohesión italiana: las campeonas parten como favoritas por funcionamiento; Chequia, por nombres.

Entre las dos candidatas se abre paso China, que tratará de convertir la condición de anfitriona en el impulso para superar las semifinales alcanzadas en 2008. Su primer obstáculo será Italia, que ya la eliminó por 2-0 en los cuartos de final disputados hace un año en el mismo escenario.

PUBLICIDAD

El equipo local recupera a Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024. La china regresó tras una operación de codo y tuvo que disputar la fase previa del Abierto de Estados Unidos, pero llegó hasta cuartos después de derrotar a Madison Keys e Iga Swiatek.

Zheng estará acompañada por Wang Xiyu, mientras que Zhang Shuai, Guo Hanyu y Jiang Xinyu proporcionan combinaciones de dobles.

Esa profundidad puede resultar decisiva si China consigue prolongar su eliminatoria ante las campeonas.

En esa mitad del cuadro, Ucrania aspira a mejorar las primeras semifinales de su historia alcanzadas en 2025, aunque la baja por lesión de Marta Kostyuk deja a Elina Svitolina como principal referencia. Su rival será Bélgica, campeona en 2001 y verdugo de Estados Unidos en la fase clasificatoria, pero que llega a Shenzhen sin Elise Mertens.

PUBLICIDAD

China cuenta con el público y Ucrania con la singlista de mayor clasificación, pero ambas afrontan un camino condicionado por ausencias ante la Italia más fiable del último ciclo.

El cuadro llega condicionado por el desgaste después del Abierto de Estados Unidos. Rybakina, campeona en Nueva York y número uno mundial, renunció a representar a Kazajistán por una inflamación en el tendón de Aquiles que arrastra desde Cincinnati, mientras que Kostyuk se retiró del equipo ucraniano al no recuperarse de una lesión de muñeca.

PUBLICIDAD

Siniakova aterriza después de ganar el dobles del Grand Slam estadounidense, Sonay Kartal reaparece tras seis meses sin competir y Zheng vuelve después de una larga ausencia, aunque reforzada por sus resultados en Nueva York.

España tampoco ha podido reunir con antelación a su convocatoria. Cristina Bucsa enlazó el Abierto de Estados Unidos con Guadalajara, donde alcanzó las semifinales individuales y conquistó el dobles, mientras que la primera final WTA de Kaitlin Quevedo en Sao Paulo fue aplazada por la lluvia hasta este lunes, apenas dos días antes del cruce ante Kazajistán y con el viaje a China pendiente.

PUBLICIDAD

Las Finales pasaron de noviembre a septiembre para conectarlas con el comienzo de la gira asiática y reducir desplazamientos, pero la convivencia con torneos en México y Brasil ha provocado viajes transcontinentales, incorporaciones escalonadas y poco margen de adaptación.

En una competición comprimida en seis días, cada eliminatoria se resuelve con dos individuales y un dobles si fuera necesario. No existe una segunda jornada para corregir errores: una lesión, el desfase horario o una mala recuperación pueden pesar tanto como la diferencia de 'ranking'. EFE