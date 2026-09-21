Interior refuerza la seguridad en las fronteras en Ceuta y Melilla ante posibles entradas

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla con más agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ante la convocatoria de nuevos asaltos previstos para el próximo miércoles, día de las elecciones legislativas en Marruecos.

En una rueda de prensa en Ceuta, el ministro ha dicho que se están controlando las convocatorias a través de las redes sociales y ha mostrado su preocupación, aunque ha señalado que han desplegado "un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas".

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Ha detallado que se ha reforzado ya la frontera de Ceuta y Melilla con más antidisturbios de la Guardia Civil y que tienen "una evaluación continuada de la información para ver el estado de esa amenaza".

Por otro lado, Marlaska ha cifrado entre 3.000 y 3.500 los migrantes siguen viviendo en la calle en Ceuta y ha asegurado que a partir de mañana se acelerarán los trámites burocráticos con más de cien triajes al día de adultos y unos 50 de menores.

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Según el ministro, ya se han filiado a más de 2.500 mayores de edad y a unos 1.700 menores de los que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio, a los que hay que añadir otros 700 menores que ya estaban en la ciudad autónoma.

Ha reconocido la "complejidad" de los triajes "en una crisis tan extraordinaria que nunca se había visualizado como posible", para lo que están trabajando 78 agentes de la Policía Nacional, 11 de la Oficina de Asilo y Refugio.

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También ha insistido en que el Gobierno está trabajando en "otras posibilidades para lograr otros recursos complementarios" para la acogida de inmigrantes y poder llegar a entre 9.000 y 10.000 plazas frente a las más de 6.000 actualmente habilitadas.

Grande-Marlaska ha subrayado que la "inmensa mayoría" de los marroquíes que entraron en Ceuta irregulamente serán devueltos a su país y que solo se quedarán "los que tengan derecho a permanecer por la protección internacional", lo que, según ha dicho, puede ser el 1 por ciento.

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Y ha insistido en que Marruecos "sigue cooperando", ya que "sin esa colaboración no hubiera sido posible que más del 90 por ciento de los que entraron regresaran en 24 o 48 horas".

"El que no tenga derecho no se quedará y tampoco irá a la península", ha abundado el ministro, que ha indicado que de hecho hay marroquíes que ya están desistiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de pedir protección internacional.

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También ha dicho que se está cumpliendo con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que da un plazo máximo de doce semanas, seis para los trámites administrativos y seis judiciales, para las devoluciones de inmigrantes.

Sobre la inseguridad ciudadana en Ceuta, ha explicado que su objetivo es regresar a las cifras del 30 de julio cuando la ratio de criminalidad en la ciudad era 7 puntos por debajo de la media nacional y 13 puntos inferior al 7 de julio de 2018.

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Por eso ha considerado "absolutamente hipócrita hablar de seguridad por parte de algunos cuando antes se distraían medios", en alusión a los gobiernos del PP.EFE

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