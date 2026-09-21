Interceptados siete migrantes llegados en patera a Santanyí (Mallorca)

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Palma, 21 sep (EFE).- Un total de 7 migrantes han sido interceptados este lunes en Cala d'Or, en Santanyí, tras alcanzar las costas de Mallorca en patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La localización del grupo de migrantes, de origen magrebí, se ha producido a las 15:30 horas y ha contado con la intervención de la Guardia Civil de Santanyí, de una patrulla de refuerzo del instituto armado en Manacor y de la Policía Local del municipio.

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En lo que va de año han llegado al archipiélago 317 pateras con 5.848 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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