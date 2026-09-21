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FundéuRAE: 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, claves de redacción

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Madrid, 21 sep (EFE). Con motivo del debate de jefes de Estado y de Gobierno que abre el periodo de sesiones de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas.

1. La “Asamblea General”, con mayúsculasLa Asamblea General es uno de los principales organismos de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que lo indicado es la mayúscula inicial en sus dos términos (“Asamblea General”).

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Por el contrario, los cargos se escriben con minúsculas, sean del rango que sean: “presidente (de la Asamblea General)”.

2. La “octogésima primera”, “81.ª” o “LXXXI Asamblea General”En lenguaje escrito y formal lo apropiado es utilizar el ordinal “octogésima primera”, abreviado con números arábigos, punto y letra volada (“81.ª”, no “81ª” ni “81”) o con números romanos (“LXXXI”). Puede leerse como “octogésima primera” y también como si se tratara de un número cardinal: “ochenta y una Asamblea General”.

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Lo mismo se aplica en masculino, en caso de concordar con “periodo de sesiones”.

3. El lema, mayúsculas y resaltesLos lemas se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios. Si se incluyen en un texto, se enmarcan entre comillas: “El nuevo periodo de sesiones lleva como lema ‘Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos’”.

4. Los “jefes de Estado de los Estados miembros”, grafíaEn las noticias relacionadas con este tema a menudo se escribe sobre los “jefes de Estado” y “de Gobierno” de los “Estados miembros”, expresiones en las que, ya se utilicen en singular o en plural, lo adecuado es la mayúscula en “Estado” y en “Gobierno”.

Por otro lado, en la aposición “Estado miembro” se recomienda marcar el plural en los dos términos (“Estados miembros”), aunque el segundo puede permanecer invariable (“Estados miembro”).

5. “Bangladés” y “bangladesí”, mejor que “Bangladesh” y “bangladeshí”En los textos en los que se alude a la procedencia de Khalilur Rahman, que preside la Asamblea General, se aconseja optar por las adaptaciones plenas del topónimo y del gentilicio (“Bangladés” y “bangladesí”), frente a las formas con “sh” (“Bangladesh” y “bangladeshí”).

6. “António Guterres”, con tilde en el nombre de pilaEn la actualidad, los antropónimos extranjeros conservan por lo general su grafía original en los textos en español. Así, en “Tras diez años al frente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres concluirá su segundo mandato como secretario general el último día de 2026”, habría sido mejor escribir “António Guterres”, con tilde en la primera “o”.

7. Los “objetivos de desarrollo sostenible”, resaltesUno de los principales propósitos de la 81.ª Asamblea General es el impulso de los “objetivos de desarrollo sostenible”, expresión genérica a la que, en principio, corresponde la minúscula, aunque cabrían las mayúsculas iniciales en caso de considerarse como el nombre propio de un programa. La sigla (“ODS”) se escribe en mayúsculas y sin puntos.

8. La “isla de Groenlandia”, escritura adecuadaEl anuncio de la firma durante la celebración de la Asamblea General de un pacto entre Estados Unidos y Dinamarca sobre la isla de Groenlandia está presente en numerosas informaciones sobre este evento. A este respecto, conviene prestar atención a la grafía del topónimo, que es “Groenlandia”, con “-nl-”, y no “Groelandia”, como se puede ver en algunas noticias.

Se recuerda que el sustantivo genérico “isla” no forma parte en este caso del nombre oficial, por lo que se escribe con minúscula.

9. “Un aparte”, sin comillasEn referencia a las reuniones que algunos mandatarios mantienen al margen de la Asamblea General, es frecuente encontrar la voz “aparte” empleada como sustantivo (‘conversación privada que mantienen dos o más personas, al margen de otras que se hallan en el mismo lugar’). Es innecesario el uso de las comillas.

10. La “visa” o el “visado”, voces válidasPara hablar del permiso que Estados Unidos concede a los participantes en la Asamblea General para su entrada en el país, donde está la sede central de esta institución, son igualmente válidas las voces “visado” y “visa”, más utilizada en América.

11. “Las Naciones Unidas” y “Naciones Unidas”, concordanciaSi se emplea la expresión abreviada “Naciones Unidas”, la concordancia se establece en plural si se utiliza el artículo determinado “las” (“Las Naciones Unidas son un foro multilateral”) o, más raramente, el indeterminado “unas”, como sucede en el lema de este periodo (“Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”), o algún otro determinante (“Esas Naciones Unidas que permitieron al mundo remontar el vuelo”).

Si no se utiliza el artículo, se usa el singular: “Naciones Unidas es un foro multilateral mundial”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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