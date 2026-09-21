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Extinguido el incendio forestal declarado el sábado en Ayamonte (Huelva)

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Huelva, 21 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado sábado por la tarde en el paraje Pedraza, dentro del término municipal de Ayamonte (Huelva), en el que se llegaron a movilizar 15 aeronaves y más de 130 efectivos por tierra.

Según ha informado el Infoca, la extinción se decretó anoche, a las 23.15 horas, momento en que los efectivos que quedaban en la zona para tareas de remate y liquidación se retiraron.

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Tras originarse el fuego se enviaron a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones y dos autobombas, así como un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Posteriormente, el dispositivo terrestre fue ampliado hasta en dos ocasiones llegando a estar formado por 15 medios aéreos: un helicóptero ligero, cuatro semipesados, dos pesados y uno de mando; además de cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

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Por tierra, el dispositivo llegó hasta los 130 efectivos: once grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete técnicos de Operaciones y un equipo de mando; además de tres autobombas y dos bulldóceres.

El fuego, en cuyas labores de extinción también participó el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, motivó además el corte de la A-499 entre los kilómetros 1 y 17. EFE

lra/bfv/cc

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