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Estabilizada la cabeza del incendio de Puertollano, en el que siguen operando 29 medios.

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Toledo/Puertollano (Ciudad Real), 21 sep (EFE).- Los equipos que trabajan en la extinción del incendio forestal que se ha declarado este lunes en Puertollano (Ciudad Real) han conseguido estabilizar la cabeza de las llamas, aunque se mantiene en nivel 1 de operatividad y siguen operando 29 medios aéreos y terrestres.

A última hora de la tarde los trabajos se están centrando en la contención de los flancos del incendio, una vez que su cabeza está sujeta, contenida y estabilizada gracias al trabajo de los equipos que han operado en la zona desde que se ha declarado, según ha explicado el director del Centro Operativo Provincial del plan de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam) en Ciudad Real, Juan Pedro García.

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El incendio, que está afectando a un monte situado junto a Puertollano conocido como Dehesa Boyal, permanece en nivel 1 de operatividad porque ha provocado el corte de la carretera CR-502 que une la ciudad con el municipio de Mestanza.

Juan Pedro García ha destacado que los equipos del Infocam han evitado que las llamas hayan saltado esta carretera, lo que habría provocado consecuencias más graves, y siguen trabajando para que el fuego no salte esta vía.

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Los trabajos se centran en un espacio situado entre los kilómetros 5 y 10 de la CR-502, al sur de Puertollano, ha apuntado García, que ha señalado que las características del incendio ha hecho necesaria la participación simultanea de un dispositivo integrado por 11 medios aéreos y 22 medios terrestres.

En estos momentos participan en las labores de extinción 25 medios terrestres, tres medios aéreos y un medio de dirección y coordinación, con un total de 138 efectivos, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, en un comunicado enviado por el Ayuntamiento, ha confiado en que el incendio sea sofocado totalmente, aunque ha pedido que se mantenga la prudencia hasta que las llamas queden completamente extinguidas.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones cuando se salga al campo, especialmente ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios, ya que según ha advertido: "Las imprudencias pueden tener consecuencias muy graves". EFE

rr-srg/icn

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