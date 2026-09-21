España volverá a reclamar mañana la oficialidad del catalán en una reunión de la UE

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Barcelona, 21 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que España volverá a pedir la oficialidad europea del catalán, el euskera y el gallego en la reunión que celebrará mañana martes el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE).

"Mañana hay un debate importante en el Consejo de Asuntos Generales sobre derechos lingüísticos y ampliación, y España va a dejar muy claro que somos totalmente favorables a la ampliación, nos parece que es algo positivo, pero es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la UE si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego", ha argumentado Albares en declaraciones a Catalunya Ràdio.

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Según el ministro, "España no puede permitir que haya una nueva lengua en el régimen oficial de la UE si no están antes catalán, euskera y gallego".

Por ello, ha "urgido" a los gobiernos europeos que eran aún reticentes a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a que resuelvan este asunto "lo antes posible".

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"Hay ya varios Estados de la UE que tienen más de una lengua oficial como lengua de la UE. Por lo tanto, España no va a tolerar ninguna discriminación", ha recalcado.

Albares se ha mostrado "convencido de que si el PP no hubiese echado el resto en momentos muy importantes, solicitando a fuerzas políticas que están en gobiernos de la UE y que pertenecen al Partido Popular Europeo que lo frenaran, la oficialidad ya estaría".

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Los gobiernos que atendieron el llamamiento del PP para poner "palos en las ruedas" a esa oficialidad, según el ministro, "se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido, y eso es una vergüenza".

"No deberían prestarse a hacerle un favor al PP español. Si el PP español tiene algún problema con la oficialidad en Europa del catalán, el euskera y el gallego, que lo plantee en el Congreso", ha subrayado. EFE

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