En libertad bajo fianza de 1,5 millones el detenido por estafar a unos 260 agricultores

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Sevilla, 21 sep (EFE).- El presunto autor de una estafa de más de 1,7 millones de euros a alrededor de 260 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva ha sido puesto en libertad bajo condición de depositar 1,5 millones de fianza antes del próximo lunes.

Según ha explicado a EFE el abogado de la mayoría de los afectados, Juan de Dios Ramírez, el presunto autor de los hechos ha sido puesto en libertad tras prestar declaración, aunque tiene cinco días hábiles para reunir el dinero de la fianza, que se cumplirán el próximo viernes, de modo que el lunes será la fecha límite para el ingreso del dinero.

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Ramírez ha señalado que representa a aproximadamente el 70 % de los afectados por este caso, una operación denominada por la Guardia Civil 'Alxaraf Proditio Olea', en la que ha fue detenida una persona vinculada al sector empresarial de la aceituna de mesa.

Inicialmente, se considera a esta persona presunta autora de un delito de estafa y otros posibles delitos conexos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

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La investigación se inició durante la campaña agrícola de 2025 por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), tras recibir diversas denuncias de agricultores, cooperativas y sociedades agrícolas sobre que esta persona habría obtenido sus cosechas proyectando una apariencia de solvencia y comprometiéndose a abonarlas tras su comercialización.

La Guardia Civil constató que el producto cosechado fue posteriormente revendido y cobrado a terceras empresas de distribución, sin que el dinero obtenido llegara a los agricultores y productores primarios.

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A raíz de estas informaciones y averiguaciones obtenidas la Guardia Civil determinó que durante meses el investigado habría mantenido la confianza de los afectados mediante reiteradas promesas de pago, anuncios de financiación y abonos inminentes, reconocimientos de deuda y la emisión de pagarés que, una vez presentados al cobro, resultaron impagados por falta de fondos.

La investigación se centró durante meses en un estudio y análisis de contratos, facturas, albaranes, documentos de entrega y pesaje, justificantes bancarios, comunicaciones, reconocimientos de deuda y pagarés devueltos, además de documentación que acreditaba la posterior venta y cobro del producto.

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Paralelamente la Guardia Civil abrió una línea de análisis e investigación sobre los movimientos económicos y patrimoniales realizados entre sociedades vinculadas al detenido.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha constatado la formalización de denuncias de 258 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva, por pérdidas que ascienden a 1.765.220 euros.

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Durante la fase de explotación la Guardia Civil practicó dos entradas y registros en Olivares y Albaida del Aljarafe (Sevilla) en los que se han intervenido dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo, diversas piezas y lingotes de oro y plata, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores y abundante documentación mercantil, contable y bancaria.

Paralelamente, se intervino y paralizó la distribución de 1.220.650 kilos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición judicial.

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La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de otras personas o empresas relacionadas con los hechos, así como la localización de nuevos bienes o activos vinculados a la operativa investigada. EFE

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