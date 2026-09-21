Espana agencias

En libertad bajo fianza de 1,5 millones el detenido por estafar a unos 260 agricultores

Guardar

Sevilla, 21 sep (EFE).- El presunto autor de una estafa de más de 1,7 millones de euros a alrededor de 260 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva ha sido puesto en libertad bajo condición de depositar 1,5 millones de fianza antes del próximo lunes.

Según ha explicado a EFE el abogado de la mayoría de los afectados, Juan de Dios Ramírez, el presunto autor de los hechos ha sido puesto en libertad tras prestar declaración, aunque tiene cinco días hábiles para reunir el dinero de la fianza, que se cumplirán el próximo viernes, de modo que el lunes será la fecha límite para el ingreso del dinero.

PUBLICIDAD

Ramírez ha señalado que representa a aproximadamente el 70 % de los afectados por este caso, una operación denominada por la Guardia Civil 'Alxaraf Proditio Olea', en la que ha fue detenida una persona vinculada al sector empresarial de la aceituna de mesa.

Inicialmente, se considera a esta persona presunta autora de un delito de estafa y otros posibles delitos conexos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

PUBLICIDAD

La investigación se inició durante la campaña agrícola de 2025 por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), tras recibir diversas denuncias de agricultores, cooperativas y sociedades agrícolas sobre que esta persona habría obtenido sus cosechas proyectando una apariencia de solvencia y comprometiéndose a abonarlas tras su comercialización.

La Guardia Civil constató que el producto cosechado fue posteriormente revendido y cobrado a terceras empresas de distribución, sin que el dinero obtenido llegara a los agricultores y productores primarios.

A raíz de estas informaciones y averiguaciones obtenidas la Guardia Civil determinó que durante meses el investigado habría mantenido la confianza de los afectados mediante reiteradas promesas de pago, anuncios de financiación y abonos inminentes, reconocimientos de deuda y la emisión de pagarés que, una vez presentados al cobro, resultaron impagados por falta de fondos.

La investigación se centró durante meses en un estudio y análisis de contratos, facturas, albaranes, documentos de entrega y pesaje, justificantes bancarios, comunicaciones, reconocimientos de deuda y pagarés devueltos, además de documentación que acreditaba la posterior venta y cobro del producto.

Paralelamente la Guardia Civil abrió una línea de análisis e investigación sobre los movimientos económicos y patrimoniales realizados entre sociedades vinculadas al detenido.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha constatado la formalización de denuncias de 258 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva, por pérdidas que ascienden a 1.765.220 euros.

Durante la fase de explotación la Guardia Civil practicó dos entradas y registros en Olivares y Albaida del Aljarafe (Sevilla) en los que se han intervenido dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo, diversas piezas y lingotes de oro y plata, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores y abundante documentación mercantil, contable y bancaria.

Paralelamente, se intervino y paralizó la distribución de 1.220.650 kilos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición judicial.

La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de otras personas o empresas relacionadas con los hechos, así como la localización de nuevos bienes o activos vinculados a la operativa investigada. EFE

fcs/fs/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

El especialista explica cómo estas sustancias afectan al organismo y los riesgos asociados a su consumo

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

UPTA calcula que un millón de profesionales y pequeños negocios están especialmente expuestos al encarecimiento de la energía

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Avance de ‘La Promesa’ del martes 22 de septiembre: Curro le dirá a Leocadia que Pía será su madrina y Julieta sospechará del dinero de Ciro

Carlo y María Fernández llegarán a un acuerdo sobre Janita en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Avance de ‘La Promesa’ del martes 22 de septiembre: Curro le dirá a Leocadia que Pía será su madrina y Julieta sospechará del dinero de Ciro

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 22 de septiembre: Genaro irrumpe en la Casa Pequeña y José Luis se niega al bautizo

La ficción de La 1 ha creado un nuevo cisma en Bárbara, quien conoció en el pasado baile a un apuesto joven que se incorpora a la trama

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 22 de septiembre: Genaro irrumpe en la Casa Pequeña y José Luis se niega al bautizo

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

El economista sostiene que los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años por el desequilibrio entre oferta y demanda, y advierte que la caída del alquiler obliga a muchos inquilinos a considerar la compra

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”