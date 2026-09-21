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El PP reclama al Gobierno ayudas de emergencia para el campo por la subida del gasóleo

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Madrid, 21 sep (EFE).- El PP ha pedido al Gobierno central que apruebe ayudas de emergencia al sector agrícola y pesquero ante la subida del gasóleo y de los fertilizantes derivado principalmente de la guerra en Irán, un conflicto que comenzó hace siete meses.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y la coordinadora de Agricultura y Política Rural de esta formación, Carmen Crespo, se han reunido este lunes con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, CAOG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias para abordar la situación.

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El PP ha lamentado la "inacción" del Ejecutivo y ha trasladado a las organizaciones su apoyo y una serie de propuestas para impulsar "de forma urgente" un nuevo plan de ayudas a los sectores productivos, que permita compensar el incremento de los costes energéticos, del gasóleo y de los fertilizantes.

Para el PP, la primera medida debe ser la revisión al alza de las ayudas al gasóleo porque "era un error" retirarlas gradualmente "cuando las circunstancias no habían cambiado".

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Los populares ven oportuno que el Gobierno utilice "todo" el margen que deja la Unión Europea para compensar "efectivamente hasta el 70 % el incremento de los precios de combustibles y fertilizantes".

El PP también ha reclamado agilidad en las ayudas y que lleguen a los agricultores que realizan el gasto.

En este sentido, el PP exige al Gobierno que sustituya el sistema actual por uno "ágil" en el que el agricultor no tenga que adelantar el dinero.

El campo "necesita certidumbre y garantías" sobre unas ayudas que resultan "fundamentales" para afrontar el incremento de los costes de producción.

Además, el Partido Popular ha trasladado a las asociaciones su apoyo para que el Gobierno cambie de posición respecto a su negativa a flexibilizar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), a fin de abaratar el precio de los fertilizantes.

Asimismo, los responsables del PP han reclamado al Gobierno que convoque de forma "urgente" la mesa nacional de la sequía para dar respuesta al sector ante la falta de lluvias.

También han apoyado las exigencias de los agricultores de aprobar autorizaciones temporales fitosanitarias, como hacen otros países europeos para permitir, sin menoscabar la seguridad alimentaria, competir en igualdad con los agricultores de otros países.

El secretario general de COAG, Andrés Góngora, que ha acudido a esta reunión, ha incidido en un vídeo-comunicado en que los agricultores no pueden seguir sin saber cuánto les va a costar producir.

Ha añadido que esto tiene un efecto "no solamente en el sector agrario, sino en el conjunto de los consumidores" al impactar en los precios de la cesta de la compra.

Por eso, desde COAG, han reclamado un paquete de medidas "claro" y de "largo recorrido" porque la situación de "inestabilidad sigue" y se desconoce cuándo va a terminar.

A su juicio, las ayudas aprobadas hasta ahora son "insuficientes" por lo que ven oportuno incrementarlas.

Además, para Góngora, es esencial acabar con la "muchísima especulación" que afecta a las cotizaciones mundiales de los insumos.

Esta reunión de las organizaciones agrarias y el sector cooperativo se celebra un día antes de que acudan a otro encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la misma realidad.

Además, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con patronales de la industria alimentaria, el comercio de cereales y los sectores de fertilizantes y piensos, que en general han pedido al Gobierno prorrogar las ayudas por la guerra en Irán.

El pasado viernes, las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron la convocatoria de movilizaciones en toda España ante el encarecimiento del gasóleo por la guerra de Oriente Medio, aunque no precisaron fechas. EFE

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