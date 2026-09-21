Espana agencias

El novillero Adame Espinosa sufre una grave cornada en Mejorada del Campo (Madrid)

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El novillero catalán Marcos Adame Espinosa ha resultado herido de gravedad este lunes en la localidad madrileña de Mejorada del Campo al sufrir una cornada en el muslo derecho "de unos 25-30 centímetros" que afecta el vasto externo y alcanza la espina ilíaca.

Así lo recoge el parte médico, que firma el doctor Antonio López y al que ha tenido acceso EFE, que refleja textualmente lo siguiente: "herida por asta de toro en cara anterior del tercio superior del muslo derecho de unos 5 cm que compromete profuso sangrado y con trayecto hacia dentro y hacia abajo de unos 25-30 cm afectando a vasto externo y alcanzando espina ilíaca".

PUBLICIDAD

El parte, que señala que el novillero presenta "otra trayectoria de 5 centímetros hacia abajo y medial", califica como 'grave' el pronóstico del novillero, que ha sido trasladado al Hospital de la Princesa.

Adame Espinosa, de 17 años y natural de Tarragona, resultó herido al entrar a matar al quinto novillo del festejo celebrado esta tarde en Mejorada del Campo (Madrid), de la ganadería de La Guadamilla, el cual metió el pitón en el muslo del novillero en el momento del embroque, dejándole varios segundos colgado en el aire.

PUBLICIDAD

Rápidamente fue llevado a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido, antes de que el público le premiara con las dos orejas, que recogió un banderillero de su cuadrilla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 21 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 21 de septiembre de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 21 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 21 de septiembre

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

José Carbonell, psiquiatra, sobre las relaciones de pareja: “De cada discusión tenemos que aprender. Es inevitable que dos personas discutan”

El psiquiatra José Carbonell ha compartido las tres claves para “no actuar en caliente” y hablar con tu pareja cuando hay un conflicto

José Carbonell, psiquiatra, sobre las relaciones de pareja: “De cada discusión tenemos que aprender. Es inevitable que dos personas discutan”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué le espera ahora a Begoña Gómez tras el cierre de la instrucción del juez Peinado: estos son los pasos que quedan y las fechas que se manejan para el inicio del juicio

Qué le espera ahora a Begoña Gómez tras el cierre de la instrucción del juez Peinado: estos son los pasos que quedan y las fechas que se manejan para el inicio del juicio

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Un buen abogado no solo está para ganar el juicio, sino para lograr que las consecuencias sean lo menores posibles”

Lucía Menéndez, abogada: “Un buen abogado no solo está para ganar el juicio, sino para lograr que las consecuencias sean lo menores posibles”

Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

DEPORTES

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo