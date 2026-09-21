El novillero Adame Espinosa sufre una grave cornada en Mejorada del Campo (Madrid)

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Madrid, 21 sep (EFE).- El novillero catalán Marcos Adame Espinosa ha resultado herido de gravedad este lunes en la localidad madrileña de Mejorada del Campo al sufrir una cornada en el muslo derecho "de unos 25-30 centímetros" que afecta el vasto externo y alcanza la espina ilíaca.

Así lo recoge el parte médico, que firma el doctor Antonio López y al que ha tenido acceso EFE, que refleja textualmente lo siguiente: "herida por asta de toro en cara anterior del tercio superior del muslo derecho de unos 5 cm que compromete profuso sangrado y con trayecto hacia dentro y hacia abajo de unos 25-30 cm afectando a vasto externo y alcanzando espina ilíaca".

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El parte, que señala que el novillero presenta "otra trayectoria de 5 centímetros hacia abajo y medial", califica como 'grave' el pronóstico del novillero, que ha sido trasladado al Hospital de la Princesa.

Adame Espinosa, de 17 años y natural de Tarragona, resultó herido al entrar a matar al quinto novillo del festejo celebrado esta tarde en Mejorada del Campo (Madrid), de la ganadería de La Guadamilla, el cual metió el pitón en el muslo del novillero en el momento del embroque, dejándole varios segundos colgado en el aire.

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Rápidamente fue llevado a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido, antes de que el público le premiara con las dos orejas, que recogió un banderillero de su cuadrilla. EFE