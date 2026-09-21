El Mallorca perderá a tres internacionales para los partidos contra el Almería y el Girona

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Palma, 21 sep (EFE).- El Mallorca perderá a tres futbolistas de cara a los partidos contra el Almería y el Girona, que se celebrarán durante un parón de selecciones en el que Martin Valjent, Zito Luvumbo, Lucas Bergström están convocados con sus combinados nacionales, mientras que Guille Fernández entrenará con la selección española sub-19, pero sí estará disponible.

El caso de Valjent es el más significativo, porque es un futbolista inamovible del eje de la zaga hasta el momento, por lo que Luis García deberá recurrir a otras opciones para subsanar una baja dolorosa para el equipo mientras esté concentrado con Eslovaquia de cara a sus cuatro compromisos internacionales.

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Otro jugador que ha tenido bastantes minutos es el angoleño Luvumbo, quien se marchará para jugar dos partidos de clasificación para la Copa de África de Naciones contra Egipto y Malaui, aunque en las últimas semanas ha perdido protagonismo en los esquemas del técnico asturiano.

Por su parte, Lucas Bergström será la baja menos significativa, puesto que no ja jugado en ningún partido hasta el momento. Acudirá a la convocatoria de Finlandia para disputar cuatro partidos de la Liga de Naciones.

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A lo largo de las semanas, el cuerpo técnico perderá a un cuarto jugador que se marchará con la selección española sub 19, es Guille Fernández, pero al no tener ningún partido programado estará disponible en las dos jornadas que se disputarán durante el parón. EFE

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