El juez cita a las hijas de Zapatero a declarar como investigadas el 30 de noviembre en el caso 'Plus Ultra'

19/05/2026 Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). La UDEF ha registrado la oficina del expresidente, así como otras oficinas relacionadas con él, como la de la empresa de sus hijas, tras darse a conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre.

Así lo ha acordado Calama a través de una providencia recogida por Europa Press, en la que cita a las hijas del expresidente a las 9.00 y a las 12.00 horas. Ambas fueron imputadas el pasado mes de junio en la causa sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

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