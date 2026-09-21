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El JEME visita Melilla para mantener "contacto directo" con autoridades y personal destinado en la ciudad

21/09/2026 El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, durante un encuentro con con oficiales, suboficiales y militares de tropa en la Comandancia General de Melilla. POLITICA DEFENSA
21/09/2026 El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, durante un encuentro con con oficiales, suboficiales y militares de tropa en la Comandancia General de Melilla. POLITICA DEFENSA
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El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha visitado este lunes Melilla con la finalidad de inspeccionar sobre el terreno la actividad de la Comandancia General de la ciudad y mantener un "contacto directo" tanto con las autoridades como con el personal destinado.

Según ha detallado Defensa en un comunicado, la visita a la ciudad ha comenzado en el cuartel general de la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL), donde el JEME ha recibido los honores reglamentarios y ha saludado a los jefes de las unidades, centros y organismos militares de la plaza.

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Posteriormente, ha asistido a una exposición sobre la situación y actividades de la Comandancia General. Además, Enseñat, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda Ortiz y con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, acompañado por el Comandante General, el general de división Luis Cortés Delgado.

Tras el encuentro, ha recorrido las diferentes instalaciones de la Comandancia General, en las que ha encontrado materiales, simuladores e instalaciones empleados por sus unidades, así como distintos aspectos relacionados con su preparación y funcionamiento.

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Finalmente, el general Enseñat se ha encontrado con una amplia representación de cuadros de mando y personal de tropa de las distintas unidades de la Comandancia General de Melilla en la Base Alfonso XIII. Así, ha compartido unos momentos con oficiales, suboficiales y militares de tropa para "conocer sus inquietudes y experiencias profesionales.

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