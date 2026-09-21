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El IBEX 35 suma un 1,08 % y recupera los 19.700 puntos impulsado por la caída del petróleo

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Madrid, 21 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha sumado este lunes un 1,08 %, lo que le ha permitido recuperar el nivel de los 19.700 puntos, en una jornada impulsado por la caída en el precio del crudo y de la rentabilidad de la deuda.

El selectivo español ha ganado 210,6 puntos y termina la sesión bursátil en 19.724,4 puntos. En lo que va de año se revaloriza un 13,96 %.

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La Bolsa española ha arrancado la sesión con ganancias en torno al medio punto porcentual en el comienzo de una semana marcada por la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de un contexto marcado por las dudas sobre la Inteligencia Artificial.

Los mercados se ven aliviados por una nueva caída del precio del crudo, con el brent moviéndose cerca de los 100 dólares el barril, después de que Trump dijera que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, quien se espera que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana.

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De los grandes valores del selectivo, BBVA ha sumado el 1,99 %; Banco Santander, el 1,72 %; Inditex, el 0,08 %; Telefónica, el 0,06 %; e Iberdrola, el 0,05 %. Sin embargo, Repsol ha cedido el 1,25 %. EFE

(foto) (vídeo)

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