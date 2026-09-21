Espana agencias

El Gobierno ve injusto el juicio contra Gómez y PP y Vox censuran los ataques a los jueces

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El Gobierno ha condenado la "injusta" decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez tras una instrucción que califica de "arbitraria", mientras que el PP y Vox han coincidido en censurar los ataques del Ejecutivo a miembros del poder judicial.

El juez Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio contra Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por este último.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo ha venido siendo muy crítico con la instrucción del juez de este caso, y tras la decisión de este lunes, fuentes de Moncloa la han "condenado" al estimar que es "arbitraria e injusta" y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Sánchez.

En este momento procesal, el Gobierno mantiene su plena confianza en que el jurado impartirá justicia.

Insisten en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción, en la que creen que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el PSOE ha hecho público un comunicado condenando los "dos años de persecución" del juez Peinado a la esposa del presidente y lamentando la apertura de juicio oral contra "una mujer inocente".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado a Peinado "su último servicio a la patria" con la apertura de juicio a la esposa del presidente antes de jubilarse esta misma semana.

Un argumento compartido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant: El juez Juan Carlos Peinado "ha firmado ya a las puertas de su jubilación la solución final".

"Es la aportación del juez Peinado al 'el que pueda hacer que haga de Aznar'", ha opinado la ministra.

El PP vaticina que la decisión del Juez Peinado provocará más ataques del Ejecutivo a los jueces.

Para el secretario general del PP, Miguel Tellado, los jueces "hacen su trabajo y aplican la ley" y "no son fachas ni persiguen al Gobierno".

"A partir de hoy, el Gobierno y el PSOE recrudecerán aún más sus ataques a los jueces y repetirán como cotorras eso de que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar", ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

La mujer del presidente, ha añadido, "puede trabajar", pero lo que no puede es "aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios".

Desde Vox, Santiago Abascal, ha señalado que Sánchez "ha arrastrado" a la Presidencia del Gobierno "al banquillo de los acusados" por "delitos propios de una vulgar banda de estafadores".

"Y su respuesta es amenazar y coaccionar a los jueces, como una vulgar banda de criminales", ha añadido Abascal en un tuit en la red social X, en el que ha señalado también que "España no se merece a esta mafia".

Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha deseado a Gómez un juicio "justo" y con "todas las garantías" y, tras expresar su respeto a los tribunales, ha señalado que su partido aprecia indicios "racionales" y pruebas "bastantes sólidas" en contra de la mujer del presidente del Gobierno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

El especialista explica cómo debe ser una buena dieta para cuidar la salud cerebral y qué alimentos conviene limitar

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

La reina emérita ha presidido el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en su vuelta de vacaciones

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 21 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 21 septiembre

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Facua Castilla-La Mancha logra que un centro de mayores indemnice a la hija de una residente después de que la prótesis desapareciera y la familia tuviera que asumir el coste de sustituirla

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

DEPORTES

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1