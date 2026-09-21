El Gobierno ve injusto el juicio contra Gómez y PP y Vox censuran los ataques a los jueces

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Madrid, 21 sep (EFE).- El Gobierno ha condenado la "injusta" decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez tras una instrucción que califica de "arbitraria", mientras que el PP y Vox han coincidido en censurar los ataques del Ejecutivo a miembros del poder judicial.

El juez Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio contra Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por este último.

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El Ejecutivo ha venido siendo muy crítico con la instrucción del juez de este caso, y tras la decisión de este lunes, fuentes de Moncloa la han "condenado" al estimar que es "arbitraria e injusta" y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Sánchez.

En este momento procesal, el Gobierno mantiene su plena confianza en que el jurado impartirá justicia.

Insisten en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción, en la que creen que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente.

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En la misma línea, el PSOE ha hecho público un comunicado condenando los "dos años de persecución" del juez Peinado a la esposa del presidente y lamentando la apertura de juicio oral contra "una mujer inocente".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado a Peinado "su último servicio a la patria" con la apertura de juicio a la esposa del presidente antes de jubilarse esta misma semana.

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Un argumento compartido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant: El juez Juan Carlos Peinado "ha firmado ya a las puertas de su jubilación la solución final".

"Es la aportación del juez Peinado al 'el que pueda hacer que haga de Aznar'", ha opinado la ministra.

El PP vaticina que la decisión del Juez Peinado provocará más ataques del Ejecutivo a los jueces.

Para el secretario general del PP, Miguel Tellado, los jueces "hacen su trabajo y aplican la ley" y "no son fachas ni persiguen al Gobierno".

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"A partir de hoy, el Gobierno y el PSOE recrudecerán aún más sus ataques a los jueces y repetirán como cotorras eso de que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar", ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

La mujer del presidente, ha añadido, "puede trabajar", pero lo que no puede es "aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios".

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Desde Vox, Santiago Abascal, ha señalado que Sánchez "ha arrastrado" a la Presidencia del Gobierno "al banquillo de los acusados" por "delitos propios de una vulgar banda de estafadores".

"Y su respuesta es amenazar y coaccionar a los jueces, como una vulgar banda de criminales", ha añadido Abascal en un tuit en la red social X, en el que ha señalado también que "España no se merece a esta mafia".

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Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha deseado a Gómez un juicio "justo" y con "todas las garantías" y, tras expresar su respeto a los tribunales, ha señalado que su partido aprecia indicios "racionales" y pruebas "bastantes sólidas" en contra de la mujer del presidente del Gobierno. EFE