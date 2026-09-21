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El Gobierno de Ceuta condena la agresión sufrida por una diputada de la Asamblea

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha expresado este lunes su "más firme condena" ante la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, a quien ha trasladado su "solidaridad y apoyo", así como al resto de personas afectadas.

Los incidentes se produjeron a última hora de la tarde de este domingo cuando varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo", una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra al menos un vehículo, perteneciente a Julia Ferreras, que pasaba por la zona.

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"Ceuta atraviesa momentos de enorme dificultad, entendemos el cansancio, la preocupación, la indignación e incluso la frustración de muchos ceutíes y entendemos que existen situaciones que pueden sentirse como provocaciones y, sobre todo, que los ciudadanos quieran salir a la calle para reclamar aquello que consideran justo y para exigir que Ceuta sea escuchada, atendida y protegida", ha expuesto este lunes el Gobierno autonómico.

Al mismo tiempo, ha señalado que "hay una línea que nunca debemos cruzar y es que la violencia no es una alternativa porque ninguna causa, por legítima que sea, ninguna reivindicación, por justa que resulte, y ninguna provocación pueden justificar una agresión".

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El Gobierno que preside Juan Vivas ha insistido en que Ceuta "tiene derecho a alzar la voz, a manifestarse, a protestar y a exigir respuestas" y ha agregado que seguirá "defendiendo con toda la firmeza necesaria los intereses de la ciudad y reclamando ante todas las instituciones las soluciones que Ceuta necesita, pero debemos hacerlo desde la ley, el respeto y la convivencia".

En su opinión, la violencia "no fortalece nuestras reivindicaciones; las debilita, y no representa a una sociedad que, incluso en los momentos más difíciles, ha sabido demostrar serenidad, responsabilidad y capacidad para convivir".

Por todo ello, el Gobierno ceutí hace un llamamiento a "mantener la calma y a expresar cualquier legítimo malestar por las vías democráticas".

El líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha declarado en las redes sociales que la agresión contra el vehículo de Julia Ferreras -en el que viajaban otras dos personas- fue destrozado sin tener nada que ver con la concentración ni la llegada de estos grupos, sino que simplemente pasaba por ese lugar en ese preciso instante de la protesta.

La diputada Julia Ferreras ha denunciado los hechos ante la Jefatura Superior de Policía. EFE

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