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El español Benito anota el empate de Querétaro ante León en cierre de fecha 9 del Apertura

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Querétaro (México), 20 sep (EFE).- El español Iker Benito anotó este domingo el gol con el que el Querétaro rescató el empate 1-1 ante el León en el partido que cerró la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

León había tomado ventaja en el juego gracias al gol del colombiano Daniel Arcila.

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Con la igualdad en el marcador, el equipo local llegó a 14 puntos en el quinto lugar de la tabla, mientras que León es sexto con los mismos puntos, pero con menor diferencia de goles a favor.

El Querétaro impuso condiciones en la primera mitad del juego empujado por el paraguayo Enzo Giménez y el español Carlo García.

León intentó hacer daño por conducto del colombiano Daniel Arcila, quien al minuto 15 remató al arco, pero sin la potencia necesaria para hacer daño.

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En la segunda parte el visitante se puso al frente 0-1 al 53, luego de que el árbitro señalara una falta dentro del área sobre Edgar Guerra, penalti que Daniel Arcila ejecutó un penalti de manera perfecta.

El Querétaro reaccionó gracias a Iker Benito, recién ingresado, quien anotó el 1-1 al 60.

Más temprano el Santos Laguna, penúltimo de la competencia, dio la sorpresa de la jornada al remontar dos goles de desventaja para vencer 2-3 al líder Toluca gracias a los goles del argentino Ezequier Bullaude, del colombiano Kevin Palacios y del español Francisco Villalba.

Por Toluca anotaron el uruguayo Federico Viñas y el portugués Paulinho.

A pesar del resultado, los Diablos Rojos siguen en la cima del torneo con 19 puntos; Santos ocupa el escalón 17 con siete unidades.

Antes, el Pachuca se levantó de dos goles en contra para igualar 2-2 ante Tijuana, con doblete del venezolano Salomón Rondón, quien es el máximo goleador del certamen, con 10 goles.

Por Tijuana marcaron Gilberto Mora, de penalti, y Jesús Gómez. EFE

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