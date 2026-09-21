Espana agencias

El detenido en La Coruña por maltrato tras un altercado con sus hijos, en libertad con orden de alejamiento

Guardar

El hombre detenido en la madrugada de este domingo en La Coruña por un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras un altercado en la vía pública con sus dos hijos se encuentra en libertad con orden de alejamiento de estos.

Así lo han informado fuentes judiciales consultadas por Europa Press tras el pase a disposición en esta jornada en el Tribunal plaza número 5 de Instrucción.

PUBLICIDAD

La detención tuvo lugar sobre las 2.20 horas de la madrugada poco después de que el hombre protagonizase un altercado en la vía pública, donde se encontraba con sus hijos.

El varón fue arrestado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, otro de resistencia y desobediencia a la autoridad en el momento de la detención y un último de seguridad de tráfico, ya que trató de huir en su vehículo.

PUBLICIDAD

De hecho, fuentes de la Policía Nacional han señalado que supuestamente el hombre habría intentado atropellar a uno de sus hijos.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo y se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial. Paralelamente, se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

El economista sostiene que los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años por el desequilibrio entre oferta y demanda, y advierte que la caída del alquiler obliga a muchos inquilinos a considerar la compra

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Supera los 12.400 millones de euros en el primer semestre y Cataluña registra un crecimiento del 68,5%, mientras Madrid concentra casi la mitad del capital foráneo que llega al país

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

El especialista explica cómo debe ser una buena dieta para cuidar la salud cerebral y qué alimentos conviene limitar

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

La reina emérita ha presidido el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en su vuelta de vacaciones

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

DEPORTES

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”