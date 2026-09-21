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El Congreso prevé aumentar su presupuesto un 12% en 2027 hasta superar los 123,6 millones de euros

05/02/2026 Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
05/02/2026 Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La Mesa del Congreso tiene previsto aprobar este martes el presupuesto de la Cámara para 2027, que ascenderá a 123.677.050 euros, un 12% más que los 110.421.300 euros con los que viene funcionando desde 2023, ante la imposibilidad de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado en los tres últimos ejercicios.

Y es que las Cámara son autónomas para aprobar sus propias cuentas pero luego éstas deben incluirse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

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Según el documento que estudiará el órgano de gobierno del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, el capítulo correspondiente a los gastos de personal es, como es habitual, el más abultado. Se calculan 58,83 millones de euros, un 16,60% más en comparación con los 50,45 millones de las cuentas de 2023.

Esa cuantía incluye un incremento en la dotación de los conceptos relativos al abono de retribuciones como consecuencia de las subidas salariales acordadas por la Mesa del Congreso desde 2024. En concreto, la partida para altos cargos y diputados se incrementará cerca de un 9%, hasta los 24,37 millones de euros; en concreto, se reservan 16,47 millones para nóminas (un 8,03% más que en 2026), a los que se añaden otros 7,90 millones para complementos (10,94% más).

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SE APLICA LA SUBIDA QUE SE PACTE PARA LOS FUNCIONARIOS

En estos últimos años, la Cámara se ha ido adaptando a los acuerdos que el Gobierno alcanzaba con los sindicatos para la Función Pública, aprobados por decreto ley a falta de presupuestos, y esa misma subida se aplicaba después al personal de la Cámara y a los diputados. Lo mismo podría ocurrir para 2027.

En las previsiones del Congreso para el próximo año se tiene también en cuenta el aumento del personal eventual, en el marco del Programa de asistencia a Diputados, y del personal laboral, por razón de los procesos selectivos ya finalizados, los que se encuentran en curso y los que se celebrarán el próximo ejercicio.

También experimenta un aumento significativo la partida destinada al abono de las cotizaciones de la Seguridad Social, a raíz de los aumentos acumulados de los años 2024, 2025 y 2026.

AHORRO DE LUZ Y GAS

Además, el proyecto contempla una nueva partida destinada al abono de las aportaciones anuales que efectuará el Congreso en virtud de los convenios suscritos con la Real Academia de la Lengua Vasca, el Institut d'Estudis Catalans, la Real Academia Galega y la Acadmia Valenciana de la Llengua. La partida asciende a 100.000 euros, 25.000 para cada institución.

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios aumenta en un 4,85% pasar de los 45,41 millones de 2023 a 47,62 millones para 2027 y todo pese a que se prevé una "notable reducción" del gasto en el suministro de luz (-70,29%) y de gas (-42,50%).

Los principales incrementos corresponden al arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (24,77%) y al mantenimiento de edificios y otras construcciones (85,71%) y los subconceptos destinados al abono de compromisos contractuales de naturaleza diversa como la limpieza, los estudios y trabajos técnicos y otros realizados por distintas empresas y profesionales.

INDEMNIZACIONES POR CESE

Además, para el Presupuesto de 2027 se tiene en cuenta también que la Cámara tendrá que abonar las indemnizaciones por ejercicio de función de los diputados y los correspondientes ceses en previsión de la disolución de la Cámara por la convocatoria de elecciones generales. Ese apartado pasa de 9,434 a 11,400 millones, es decir, se incrementa por tanto en un 20,84%.

Respecto a los gastos financieros, la previsión vuelve a ser de 4.000 euros. Este capítulo, creado para el Presupuesto de 2015, se mantiene con la misma cuantía, para hacer frente a un posible abono de los intereses de las cuentas que el Congreso de los Diputados mantiene abiertas en el Banco de España.

El presupuesto para transferencias corrientes, se incrementa en un 3,87% (12,31 millones frente a los 11,85 de 2023), fundamentalmente por los compromisos económicos asumidos por el Congreso en virtud de los convenios de colaboración suscritos en 2025 y 2026 con las academias de la lengua para la formación, conocimiento y difusión de las respectivas lenguas oficiales, especialmente en el lenguaje jurídico; y con la Oficina Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el desarrollo de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Convenio del año 2021, modificado mediante adenda de octubre de 2024).

El capítulo relativo a inversiones reales, crece un 82,45% respecto a 2023. Si para aquel año se probaron 2,69 millones para el que viene se prevén 4,90 millones. Y es que se incrementa la dotación de los distintos artículos englobados en el capítulo.

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EuropaPress

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