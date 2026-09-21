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El alcalde de Ageciras reclama información al Gobierno sobre la llegada de migrantes al CIE de esta localidad

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El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce (PP), ha reclamado al Gobierno información "clara y precisa" sobre los movimientos que se están produciendo en torno al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, después de que "en los últimos días se haya detectado la llegada de varios autobuses --con migrantes-- al puerto con destino a estas instalaciones".

En un comunicado, Landaluce ha advertido de que esta situación está generando "preocupación" entre la población, "especialmente ante la falta de información oficial sobre la procedencia de las personas que están siendo trasladadas al CIE y sobre cuál es su destino posterior".

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"Cuando se producen movimientos de estas características y no existe una explicación clara por parte del Gobierno, es lógico que entre los ciudadanos surjan preguntas, preocupación e incluso determinadas situaciones de alarma que podrían evitarse simplemente ofreciendo información", ha afirmado.

Ante esto, ha reclamado al Ejecutivo central que "abandone el ocultismo con el que se están llevando a cabo estas actuaciones" y explique "qué está ocurriendo, con qué finalidad se están realizando estos traslados y para qué se está utilizando en estos momentos el CIE de Algeciras".

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Su petición, ha asegurado, "no pretende interferir en las competencias que corresponden al Gobierno en materia de extranjería y control de fronteras", sino reclamar "transparencia y comunicación con una ciudad que, por su posición geográfica y estratégica, vive de manera directa muchas de las consecuencias de las decisiones que se adoptan en esta materia".

El alcalde ha insistido en que el Gobierno debe facilitar la información necesaria para "despejar las dudas existentes y evitar que la falta de explicaciones oficiales dé lugar a rumores o interpretaciones que contribuyan a aumentar la preocupación entre los ciudadanos".

"Sean cuales sean las actuaciones que se están llevando a cabo, el Gobierno debe explicarlas. No pedimos nada extraordinario, pedimos información, transparencia y respeto hacia los ciudadanos de Algeciras. Queremos saber para qué se está utilizando nuestro CIE y qué está previsto hacer con las personas que están llegando hasta sus instalaciones", ha concluido Landaluce.

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EuropaPress

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