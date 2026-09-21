El-Abdellaoui deberá pasar por quirófano por su lesión en la rodilla izquierda

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Vigo, 21 sep (EFE).- El extremo marroquí Jones El-Abdellaoui deberá pasar por quirófano para solucionar su problema en la rodilla izquierda, después de que las pruebas de imagen que le hicieron los servicios médicos del Celta detectaran en ella “un pequeño cuerpo libre articular”.

El futbolista no juega un partido desde su titularidad el pasado 7 de septiembre frente al Getafe. Desde entonces, las molestias en la rodilla le impidieron jugar contra Málaga, Omonia de Nicosia y Racing de Santander.

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Su baja se une a la del delantero Iago Aspas, quien estará de baja unas cuatro semanas debido a la rotura fibrilar sufrida en el muslo izquierdo durante el partido contra el Málaga. EFE

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