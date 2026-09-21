Diez personas han muerto en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 21 sep (EFE).- Diez personas han perdido la vida en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas este fin de semana, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche este domingo.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de los fallecidos eran usuarios vulnerables, en concreto, dos motociclistas y un peatón.

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Además, seis de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y cuatro en autopista o autovía. Entre los accidentes ha habido seis salidas de la vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en: Crevillent (Alicante), Adra y Enix (Almería), Artana (Castellón), Monzón (Huesca), Colmenar de Oreja (Madrid), Alhaurín el Grande (Málaga), Mos (Pontevedra), Castañeda (Cantabria) y La Pobla de Vallbona (Valencia).

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En lo que va de año y hasta el domingo 20 de septiembre, han fallecido en las carreteras 796 personas. EFE