Detenido un tercer implicado en el apuñalamiento mortal de un joven en Palma

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Palma, 21 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un tercer joven por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal de un chico de 19 años ocurrido el pasado 13 de septiembre en el barrio de Son Gotleu, en Palma, durante una discusión.

El grupo de homicidios identificó al tercer implicado durante la investigación abierta por el crimen y dictó una orden de búsqueda y detención después de determinar su presunta participación en los hechos, ha informado este lunes la Policía Nacional en Baleares.

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Según los investigadores, el tercer arrestado habría retenido a la víctima junto con el segundo detenido mientras el autor principal de los hechos la apuñalaba.

Una patrulla policial localizó al tercer sospechoso este domingo al mediodía en el barrio de Son Gotleu y llevó a cabo el arresto.

En cuanto al suceso, ocurrido el pasado 13 de septiembre sobre las 1:00 horas en el parque Orson Welles, varias patrullas policiales encontraron a la víctima asistida por otra persona que trataba de taponar con una camiseta una herida abierta.

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Los sanitarios desplazados hasta el lugar practicaron maniobras de reanimación al herido y lo trasladaron al Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde falleció horas después.

El presunto agresor, tras pasar a disposición judicial, ingresó en un centro de menores por decisión judicial para cumplir una medida de internamiento de la que todavía le quedaban varios meses pendientes de cumplir. EFE

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