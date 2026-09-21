Cuerpo y Planas analizan este lunes con el sector alimentario el impacto de la guerra

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúnen este lunes con la industria y el comercio agroalimentario para analizar los efectos de la guerra de Irán, como el encarecimiento de la energía.

A la reunión están convocadas la patronal de la industria alimentaria FIAB, las del sector de fertilizantes y la patronal de comerciantes de cereales y de oleaginosas Accoe.

PUBLICIDAD

El objetivo es hacer un seguimiento del conflicto, dentro de la ronda de reuniones que inició Cuerpo la semana pasada con los agentes sociales -sindicatos y patronales-; en el caso del sector agroalimentario hay alerta por el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes, cuyas pérdidas pueden prolongarse a la próxima campaña.

La reunión de ambos ministros es la primera de esta semana con el sector porque mañana está previsto otro encuentro, en este caso de Planas, con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y las cooperativas agroalimentarias.

PUBLICIDAD

En esa reunión, el sector agrario quiere hablar también del impacto del alza de los medios de producción por la guerra, después de que el campo haya anunciado movilizaciones por todo el país.

Los precios del gasóleo agrícola han registrado los niveles más altos en los últimos días desde que comenzó la invasión de Irán, el 28 de febrero, con un repunte del 52 % mientras que el gasóleo de uso pesquero se vende un 85 % más caro, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PUBLICIDAD

Estas subidas coinciden, además, en un contexto agronómico de plena vendimia y en puertas de la siembra de cereal y recolección de aceituna.

Por otra parte, el encarecimiento de los fertilizantes ha elevado los costes del sector agroalimentario y puede afectar a las nuevas siembras de otoño, lo que junto con los sobrecostes energéticos y logísticos repercutirá en los precios que pagan los consumidores. EFE

PUBLICIDAD